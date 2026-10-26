https://1prime.ru/20261026/medvedev-874607661.html

Россия стоит и развивается, несмотря на 30 тысяч санкций, заявил Медведев

Россия стоит и развивается, несмотря на 30 тысяч санкций, заявил Медведев - 26.10.2026, ПРАЙМ

Россия стоит и развивается, несмотря на 30 тысяч санкций, заявил Медведев

Россия стоит и развивается, несмотря на более чем 30 тысяч введенных против страны незаконных санкций, сообщил председатель партии "Единая Россия", зампред... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:49+0300

2026-10-26T14:49+0300

2026-10-26T14:49+0300

россия

дмитрий медведев

единая россия

совбез

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия стоит и развивается, несмотря на более чем 30 тысяч введенных против страны незаконных санкций, сообщил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "В отношении России, как известно, введено более 30 тысяч незаконных односторонних ограничительных мер. Вдумайтесь - 30 тысяч. Россия как стояла, так и стоит. И развивается - даже под давлением этих 30 тысяч мер", - сказал Медведев на заседании постоянного комитета движения "За свободу наций!".

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