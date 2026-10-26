https://1prime.ru/20261026/medvedev-874607661.html
Россия стоит и развивается, несмотря на 30 тысяч санкций, заявил Медведев
Россия стоит и развивается, несмотря на 30 тысяч санкций, заявил Медведев - 26.10.2026, ПРАЙМ
Россия стоит и развивается, несмотря на 30 тысяч санкций, заявил Медведев
Россия стоит и развивается, несмотря на более чем 30 тысяч введенных против страны незаконных санкций, сообщил председатель партии "Единая Россия", зампред... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:49+0300
2026-10-26T14:49+0300
2026-10-26T14:49+0300
россия
дмитрий медведев
единая россия
совбез
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россия стоит и развивается, несмотря на более чем 30 тысяч введенных против страны незаконных санкций, сообщил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "В отношении России, как известно, введено более 30 тысяч незаконных односторонних ограничительных мер. Вдумайтесь - 30 тысяч. Россия как стояла, так и стоит. И развивается - даже под давлением этих 30 тысяч мер", - сказал Медведев на заседании постоянного комитета движения "За свободу наций!".
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россия, дмитрий медведев, единая россия, совбез
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совбез
Россия стоит и развивается, несмотря на 30 тысяч санкций, заявил Медведев
Медведев: Россия стоит и развивается, несмотря на 30 тысяч санкций