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МИД Ирана назвал сотрудничество с Россией в сфере энергетики и газа особым

МИД Ирана назвал сотрудничество с Россией в сфере энергетики и газа особым - 26.10.2026, ПРАЙМ

МИД Ирана назвал сотрудничество с Россией в сфере энергетики и газа особым

Сотрудничество Ирана и России в сфере энергетики и газа имеет особое значение, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T03:18+0300

2026-10-26T03:18+0300

2026-10-26T03:18+0300

газ

нефть

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азербайджан

тегеран

аббас аракчи

масуд пезешкиан

владимир путин

мид

ведомости

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество Ирана и России в сфере энергетики и газа имеет особое значение, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Сотрудничество Ирана и России в сфере энергетики и газа имеет особое значение... Инвестиции российских компаний в разработку нефтяных и газовых месторождений Ирана, передача технологий, поставка оборудования и использование совместных технических и инженерных возможностей – одни из важнейших направлений сотрудничества двух стран", - написал Аракчи в статье для газеты "Ведомости". Уточняется, что это сотрудничество может способствовать увеличению добычи, повышению производительности, а также снижению последствий ограничений, вызванных односторонними принудительными мерами. Глава МИД Ирана также отметил, что энергетическое сотрудничество Ирана и России и сотрудничество между странами членами Газового форума важны в нескольких отношениях. Глава МИД России Сергей Лавров в минувший понедельник в ходе визита в Тегеран сообщил Пезешкиану, что его российский коллега Владимир Путин ждет его на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве в конце октября и рассчитывает на встречу с ним. Лидеры России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан 9 октября на отдельной встрече в Туркмении обсудили форматы взаимодействия, в том числе в энергетике, а также механизмы укрепления и развития трехстороннего взаимодействия в представляющих интерес сферах. Российский президент в середине января 2025 года заявил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, указал он. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене.

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газ, нефть, иран, азербайджан, тегеран, аббас аракчи, масуд пезешкиан, владимир путин, мид, ведомости, мид рф