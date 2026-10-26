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МИД Ирана назвал сотрудничество с Россией в сфере энергетики и газа особым
МИД Ирана назвал сотрудничество с Россией в сфере энергетики и газа особым - 26.10.2026, ПРАЙМ
МИД Ирана назвал сотрудничество с Россией в сфере энергетики и газа особым
Сотрудничество Ирана и России в сфере энергетики и газа имеет особое значение, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T03:18+0300
2026-10-26T03:18+0300
2026-10-26T03:18+0300
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мид
ведомости
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество Ирана и России в сфере энергетики и газа имеет особое значение, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Сотрудничество Ирана и России в сфере энергетики и газа имеет особое значение... Инвестиции российских компаний в разработку нефтяных и газовых месторождений Ирана, передача технологий, поставка оборудования и использование совместных технических и инженерных возможностей – одни из важнейших направлений сотрудничества двух стран", - написал Аракчи в статье для газеты "Ведомости".
Уточняется, что это сотрудничество может способствовать увеличению добычи, повышению производительности, а также снижению последствий ограничений, вызванных односторонними принудительными мерами. Глава МИД Ирана также отметил, что энергетическое сотрудничество Ирана и России и сотрудничество между странами членами Газового форума важны в нескольких отношениях.
Глава МИД России Сергей Лавров в минувший понедельник в ходе визита в Тегеран сообщил Пезешкиану, что его российский коллега Владимир Путин ждет его на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве в конце октября и рассчитывает на встречу с ним.
Лидеры России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан 9 октября на отдельной встрече в Туркмении обсудили форматы взаимодействия, в том числе в энергетике, а также механизмы укрепления и развития трехстороннего взаимодействия в представляющих интерес сферах.
Российский президент в середине января 2025 года заявил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, указал он.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене.
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газ, нефть, иран, азербайджан, тегеран, аббас аракчи, масуд пезешкиан, владимир путин, мид, ведомости, мид рф
Газ, Нефть, ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, Тегеран, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, МИД, Ведомости, МИД РФ
МИД Ирана назвал сотрудничество с Россией в сфере энергетики и газа особым
Аракчи: сотрудничество Ирана и России в сфере энергетики и газа имеет особое значение
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Сотрудничество Ирана и России в сфере энергетики и газа имеет особое значение, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Сотрудничество Ирана и России в сфере энергетики и газа имеет особое значение... Инвестиции российских компаний в разработку нефтяных и газовых месторождений Ирана, передача технологий, поставка оборудования и использование совместных технических и инженерных возможностей – одни из важнейших направлений сотрудничества двух стран", - написал Аракчи в статье для газеты "Ведомости".
Уточняется, что это сотрудничество может способствовать увеличению добычи, повышению производительности, а также снижению последствий ограничений, вызванных односторонними принудительными мерами. Глава МИД Ирана также отметил, что энергетическое сотрудничество Ирана и России и сотрудничество между странами членами Газового форума важны в нескольких отношениях.
Глава МИД России Сергей Лавров в минувший понедельник в ходе визита в Тегеран сообщил Пезешкиану, что его российский коллега Владимир Путин ждет его на саммите Форума стран-экспортеров газа в Москве в конце октября и рассчитывает на встречу с ним.
Лидеры России, Азербайджана и Ирана Владимир Путин, Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан 9 октября на отдельной встрече в Туркмении обсудили форматы взаимодействия, в том числе в энергетике, а также механизмы укрепления и развития трехстороннего взаимодействия в представляющих интерес сферах.
Российский президент в середине января 2025 года заявил, что при реализации проекта газопровода в Иран объем российских поставок со временем может составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Однако начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров, указал он.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев тогда уточнял, что газопровод из России в Иран будет проходить через Азербайджан, а стороны находятся на финальном этапе переговоров и договариваются о подходах к цене.