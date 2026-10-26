Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Норникель" в январе-сентябре нарастил выплавку никеля на 4% - 26.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261026/nornikel-874604173.html
"Норникель" в январе-сентябре нарастил выплавку никеля на 4%
"Норникель" в январе-сентябре нарастил выплавку никеля на 4% - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Норникель" в январе-сентябре нарастил выплавку никеля на 4%
"Норникель" в январе-сентябре 2026 года нарастил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4%, до 146,131 тысячи тонн, палладия -... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T13:45+0300
2026-10-26T15:01+0300
промышленность
норникель
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874604173.jpg?1793016105
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Норникель" в январе-сентябре 2026 года нарастил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4%, до 146,131 тысячи тонн, палладия - сократил на 4% - до 1,934 миллиона унций, следует из сообщения компании.Выплавка меди с учетом Забайкальского дивизиона за девять месяцев снизилась на 0,5%, до 311,777 тысячи тонн, выпуск платины - на 2%, до 472 тысячи унций. Выпуск меди в концентрате в Забайкальском дивизионе вырос на 6%, до 55,097 тысячи тонн."Рост производства никеля за девять месяцев 2026 года объясняется увеличением объемов перерабатываемого сырья, а падение производства металлов платиновой группы - эффектом более высокой базы аналогичного периода прошлого года. Выпуск меди практически не изменился", - уточнил первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Евгений Федоров.По итогам третьего квартала выпуск никеля вырос на 41% по сравнению со вторым кварталом текущего года, до 61,103 тысячи тонн.Производство меди в третьем квартале с учетом Забайкальского дивизиона увеличилось на 4%, до 108,704 тысячи тонн. Отдельно Забайкальский дивизион нарастил выпуск меди в концентрате на 5%, до 18,765 тысячи тонн.Производство палладия составило 736 тысяч тройских унций, что на 25% выше, чем в предшествующем квартале. Выпуск платины вырос на 32%, до 192 тысяч унций."Норнкиель" ожидает в 2026 году производство никеля на уровне 193-203 тысяч тонн, меди - 336-356 тысяч тонн, палладия - в размере 2,415-2,465 миллиона тройских унций и платины - в 616-636 тысяч тройских унций.В июле президент компании Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что "Норникель" выходит на рекордный объем добычи руды, по итогам 2026 ожидает более 17 миллионов тонн. В 2028 году компания планирует переход на более богатые руды, прогнозирует рост производства металлов на 20% к 2030 году, сообщал Потанин в конце 2025 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, норникель
Промышленность, Норникель
13:45 26.10.2026 (обновлено: 15:01 26.10.2026)
 
"Норникель" в январе-сентябре нарастил выплавку никеля на 4%

"Норникель" в январе-сентябре 2026 года увеличил выплавку никеля на 4%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Норникель" в январе-сентябре 2026 года нарастил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4%, до 146,131 тысячи тонн, палладия - сократил на 4% - до 1,934 миллиона унций, следует из сообщения компании.
Выплавка меди с учетом Забайкальского дивизиона за девять месяцев снизилась на 0,5%, до 311,777 тысячи тонн, выпуск платины - на 2%, до 472 тысячи унций. Выпуск меди в концентрате в Забайкальском дивизионе вырос на 6%, до 55,097 тысячи тонн.
"Рост производства никеля за девять месяцев 2026 года объясняется увеличением объемов перерабатываемого сырья, а падение производства металлов платиновой группы - эффектом более высокой базы аналогичного периода прошлого года. Выпуск меди практически не изменился", - уточнил первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Евгений Федоров.
По итогам третьего квартала выпуск никеля вырос на 41% по сравнению со вторым кварталом текущего года, до 61,103 тысячи тонн.
Производство меди в третьем квартале с учетом Забайкальского дивизиона увеличилось на 4%, до 108,704 тысячи тонн. Отдельно Забайкальский дивизион нарастил выпуск меди в концентрате на 5%, до 18,765 тысячи тонн.
Производство палладия составило 736 тысяч тройских унций, что на 25% выше, чем в предшествующем квартале. Выпуск платины вырос на 32%, до 192 тысяч унций.
"Норнкиель" ожидает в 2026 году производство никеля на уровне 193-203 тысяч тонн, меди - 336-356 тысяч тонн, палладия - в размере 2,415-2,465 миллиона тройских унций и платины - в 616-636 тысяч тройских унций.
В июле президент компании Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что "Норникель" выходит на рекордный объем добычи руды, по итогам 2026 ожидает более 17 миллионов тонн. В 2028 году компания планирует переход на более богатые руды, прогнозирует рост производства металлов на 20% к 2030 году, сообщал Потанин в конце 2025 года.
 
ПромышленностьНорникель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала