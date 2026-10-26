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"Норникель" в январе-сентябре нарастил выплавку никеля на 4%

"Норникель" в январе-сентябре нарастил выплавку никеля на 4% - 26.10.2026, ПРАЙМ

"Норникель" в январе-сентябре нарастил выплавку никеля на 4%

"Норникель" в январе-сентябре 2026 года нарастил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4%, до 146,131 тысячи тонн, палладия -... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T13:45+0300

2026-10-26T13:45+0300

2026-10-26T15:01+0300

промышленность

норникель

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. "Норникель" в январе-сентябре 2026 года нарастил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4%, до 146,131 тысячи тонн, палладия - сократил на 4% - до 1,934 миллиона унций, следует из сообщения компании.Выплавка меди с учетом Забайкальского дивизиона за девять месяцев снизилась на 0,5%, до 311,777 тысячи тонн, выпуск платины - на 2%, до 472 тысячи унций. Выпуск меди в концентрате в Забайкальском дивизионе вырос на 6%, до 55,097 тысячи тонн."Рост производства никеля за девять месяцев 2026 года объясняется увеличением объемов перерабатываемого сырья, а падение производства металлов платиновой группы - эффектом более высокой базы аналогичного периода прошлого года. Выпуск меди практически не изменился", - уточнил первый вице-президент - операционный директор "Норникеля" Евгений Федоров.По итогам третьего квартала выпуск никеля вырос на 41% по сравнению со вторым кварталом текущего года, до 61,103 тысячи тонн.Производство меди в третьем квартале с учетом Забайкальского дивизиона увеличилось на 4%, до 108,704 тысячи тонн. Отдельно Забайкальский дивизион нарастил выпуск меди в концентрате на 5%, до 18,765 тысячи тонн.Производство палладия составило 736 тысяч тройских унций, что на 25% выше, чем в предшествующем квартале. Выпуск платины вырос на 32%, до 192 тысяч унций."Норнкиель" ожидает в 2026 году производство никеля на уровне 193-203 тысяч тонн, меди - 336-356 тысяч тонн, палладия - в размере 2,415-2,465 миллиона тройских унций и платины - в 616-636 тысяч тройских унций.В июле президент компании Владимир Потанин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что "Норникель" выходит на рекордный объем добычи руды, по итогам 2026 ожидает более 17 миллионов тонн. В 2028 году компания планирует переход на более богатые руды, прогнозирует рост производства металлов на 20% к 2030 году, сообщал Потанин в конце 2025 года.

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промышленность, норникель