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РСТ: жалоб на плохое самочувствие россиян из-за разлива нефти в ОАЭ нет

РСТ: жалоб на плохое самочувствие россиян из-за разлива нефти в ОАЭ нет - 26.10.2026, ПРАЙМ

РСТ: жалоб на плохое самочувствие россиян из-за разлива нефти в ОАЭ нет

Массовых жалоб на плохое самочувствие российских туристов из-за разлива нефти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в страховые компании не поступало, сообщили | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T17:54+0300

2026-10-26T17:54+0300

2026-10-26T17:54+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Массовых жалоб на плохое самочувствие российских туристов из-за разлива нефти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в страховые компании не поступало, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в понедельник Telegram-канал Shot сообщил, что россияне начали покрываться сыпью после купания в море в ОАЭ, где произошел масштабный разлив нефти. "Мы знаем о ситуации в ОАЭ: в отдельных местах пляжи закрыты. Пока обращений, которые указывали бы на массовые проблемы со здоровьем у туристов, нет", - сообщил руководитель комитета союза по страхованию Кирилл Сгибнев, слова которого приводит РСТ. По его словам, после обнаружения загрязнения пляжи оперативно закрыли. Если ограничения затянутся или расширятся, это может повлиять на туристический сезон в ОАЭ, отметил он. В пятницу система мониторинга ОАЭ зафиксировала разлив нефти с танкера, затронувший пляжи в эмирате Умм-эль-Кайвайн. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), закрыты пляжи Умм-эль-Кайвайна и соседний с ними пляж Аль-Хамрия в Шардже.

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туризм, бизнес, оаэ, российский союз туриндустрии, рст, атор