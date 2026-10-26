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Реал дешевеет к доллару после выборов президента Бразилии

Реал дешевеет к доллару после выборов президента Бразилии - 26.10.2026, ПРАЙМ

Реал дешевеет к доллару после выборов президента Бразилии

Стоимость бразильского реала падает по отношению к доллару почти на 10% и достигает минимальных с конца прошлого года значений после результатов президентских... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T20:31+0300

2026-10-26T20:31+0300

2026-10-26T20:31+0300

рынок

бразилия

лула да силва

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Стоимость бразильского реала падает по отношению к доллару почти на 10% и достигает минимальных с конца прошлого года значений после результатов президентских выборов в стране, следует из данных торгов. По состоянию на 20.11 курс доллара к реалу подскакивал на 9,66% - до 5,4587 реала за доллар с уровня предыдущего закрытия 4,9773 реала. Ранее в ходе торгов понедельника показатель достигал 5,6056 доллара, что стало максимальным с 22 декабря 2025 года уровнем. В Бразилии 25 октября прошел второй тур выборов президента. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Его оппонент, правый кандидат Флавиу Болсонару, заявил, что не признает результаты выборов и будет требовать их аннулирования.

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рынок, бразилия, лула да силва