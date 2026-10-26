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Реал дешевеет к доллару после выборов президента Бразилии
Реал дешевеет к доллару после выборов президента Бразилии - 26.10.2026, ПРАЙМ
Реал дешевеет к доллару после выборов президента Бразилии
Стоимость бразильского реала падает по отношению к доллару почти на 10% и достигает минимальных с конца прошлого года значений после результатов президентских... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T20:31+0300
2026-10-26T20:31+0300
2026-10-26T20:31+0300
рынок
бразилия
лула да силва
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Стоимость бразильского реала падает по отношению к доллару почти на 10% и достигает минимальных с конца прошлого года значений после результатов президентских выборов в стране, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.11 курс доллара к реалу подскакивал на 9,66% - до 5,4587 реала за доллар с уровня предыдущего закрытия 4,9773 реала.
Ранее в ходе торгов понедельника показатель достигал 5,6056 доллара, что стало максимальным с 22 декабря 2025 года уровнем.
В Бразилии 25 октября прошел второй тур выборов президента. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Его оппонент, правый кандидат Флавиу Болсонару, заявил, что не признает результаты выборов и будет требовать их аннулирования.
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рынок, бразилия, лула да силва
Рынок, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва
Реал дешевеет к доллару после выборов президента Бразилии
Бразильский реал падает к доллару почти на десять процентов
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Стоимость бразильского реала падает по отношению к доллару почти на 10% и достигает минимальных с конца прошлого года значений после результатов президентских выборов в стране, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.11 курс доллара к реалу подскакивал на 9,66% - до 5,4587 реала за доллар с уровня предыдущего закрытия 4,9773 реала.
Ранее в ходе торгов понедельника показатель достигал 5,6056 доллара, что стало максимальным с 22 декабря 2025 года уровнем.
В Бразилии 25 октября прошел второй тур выборов президента. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Его оппонент, правый кандидат Флавиу Болсонару, заявил, что не признает результаты выборов и будет требовать их аннулирования.