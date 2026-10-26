https://1prime.ru/20261026/rossija-874625095.html

Lufthansa оценила необходимость облетать Россию в сотни миллионов евро

Lufthansa оценила необходимость облетать Россию в сотни миллионов евро - 26.10.2026, ПРАЙМ

Lufthansa оценила необходимость облетать Россию в сотни миллионов евро

Необходимость облетать воздушное пространство России обходится немецкой группе авиакомпаний Lufthansa в сотни миллионов евро, заявил гендиректор Lufthansa... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T23:05+0300

2026-10-26T23:05+0300

2026-10-26T23:05+0300

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БЕРЛИН, 26 окт - ПРАЙМ. Необходимость облетать воздушное пространство России обходится немецкой группе авиакомпаний Lufthansa в сотни миллионов евро, заявил гендиректор Lufthansa Карстен Шпор. Евросоюз 27 февраля 2022 года объявил, что российским самолетам будет запрещено летать в воздушном пространстве ЕС или входить в него. Россия в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов российских самолетов ограничила выполнение полетов авиакомпаниям 36 государств. "В суммы, исчисляемые сотнями миллионов (евро - ред.)", - сказал Шпор в интервью журналу Spiegel, отвечая на вопрос о том, во сколько Lufthansa обходится необходимость облетать РФ. В мае операционной директор немецкой авиакомпании Lufthansa Cargo Франк Бауэр назвал серьезным конкурентным недостатком запрет для европейских авиаперевозчиков на использование воздушного пространства России.

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бизнес, lufthansa, ес, spiegel