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Пещеры вместо портов: Сингапур нашел новое место для нефти Saudi Aramco - 26.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Пещеры вместо портов: Сингапур нашел новое место для нефти Saudi Aramco
Пещеры вместо портов: Сингапур нашел новое место для нефти Saudi Aramco - 26.10.2026, ПРАЙМ
Пещеры вместо портов: Сингапур нашел новое место для нефти Saudi Aramco
Сингапур со следующего года начнёт размещать саудовскую нефть в подземных скальных резервуарах Jurong Rock. Этот объект на искусственном острове у южного... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T21:19+0300
2026-10-26T21:20+0300
экономика
нефть
мировая экономика
сингапур
индонезия
ближний восток
saudi aramco
financial times
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Сингапур со следующего года начнёт размещать саудовскую нефть в подземных скальных резервуарах Jurong Rock. Этот объект на искусственном острове у южного побережья города-государства способен вместить до 9 млн баррелей. Как сообщает Financial Times, договоренность с Saudi Aramco призвана снизить риски для поставок энергии в Юго-Восточную Азию после потрясений, вызванных войной на Ближнем Востоке.По словам министра энергетики Сингапура Тана Си Ленга, соглашение с саудовской госкомпанией повысит устойчивость республики к глобальным сбоям. Город-государство также планирует построить пять новых газовых электростанций, что увеличит мощности по производству электроэнергии на 26% в течение следующего десятилетия."Мы не можем предсказать каждое нарушение, но всегда будем обеспечивать готовность Сингапура к ним", — сказал Тан Си Ленг. По его словам, это станет одним из самых значимых шагов в развитии энергетической инфраструктуры страны за последние десятилетия.Сингапур как азиатский энергетический хаб особенно чувствителен к мировым рыночным колебаниям. Для производства 95% электроэнергии республика использует импортный газ. Уязвимость этой модели вновь проявилась на выходных: Индонезия, один из крупнейших поставщиков, объявила о сокращении трубопроводного экспорта в Сингапур примерно на 31 млн кубических футов в день ради покрытия внутренних потребностей.Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг на съезде правящей Партии народного действия заявил, что правительство инвестировало в инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа и изучает возможность включения ядерной энергетики в энергобаланс. Комментируя решение Индонезии, он отметил, что Сингапур рассчитывает на исполнение обязательств всеми сторонами, а местный импортер газа примет необходимые меры для защиты своих прав по контрактам.Для Саудовской Аравии соглашение с Сингапуром — часть более широкой стратегии по размещению нефти у иностранных правительств. Эр-Рияд ищет способы защитить глобальные маршруты поставок после закрытия Ормузского пролива и атак на энергетическую инфраструктуру с начала войны между США и Ираном. Министр энергетики королевства принц Абдулазиз бин Салман заявил, что приближение поставок к ключевому азиатскому рынку усилит гибкость сети и поддержит безопасность снабжения.
сингапур
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нефть, мировая экономика, сингапур, индонезия, ближний восток, saudi aramco, financial times
Экономика, Нефть, Мировая экономика, СИНГАПУР, ИНДОНЕЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Saudi Aramco, Financial Times
21:19 26.10.2026 (обновлено: 21:20 26.10.2026)
 
Пещеры вместо портов: Сингапур нашел новое место для нефти Saudi Aramco

Financial Times: Сингапур начнет хранить нефть Saudi Aramco в пещерах для безопасности

© РИА Новости#Добыча нефти
#Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Сингапур со следующего года начнёт размещать саудовскую нефть в подземных скальных резервуарах Jurong Rock. Этот объект на искусственном острове у южного побережья города-государства способен вместить до 9 млн баррелей. Как сообщает Financial Times, договоренность с Saudi Aramco призвана снизить риски для поставок энергии в Юго-Восточную Азию после потрясений, вызванных войной на Ближнем Востоке.
По словам министра энергетики Сингапура Тана Си Ленга, соглашение с саудовской госкомпанией повысит устойчивость республики к глобальным сбоям. Город-государство также планирует построить пять новых газовых электростанций, что увеличит мощности по производству электроэнергии на 26% в течение следующего десятилетия.
"Мы не можем предсказать каждое нарушение, но всегда будем обеспечивать готовность Сингапура к ним", — сказал Тан Си Ленг. По его словам, это станет одним из самых значимых шагов в развитии энергетической инфраструктуры страны за последние десятилетия.
Сингапур как азиатский энергетический хаб особенно чувствителен к мировым рыночным колебаниям. Для производства 95% электроэнергии республика использует импортный газ. Уязвимость этой модели вновь проявилась на выходных: Индонезия, один из крупнейших поставщиков, объявила о сокращении трубопроводного экспорта в Сингапур примерно на 31 млн кубических футов в день ради покрытия внутренних потребностей.
Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг на съезде правящей Партии народного действия заявил, что правительство инвестировало в инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа и изучает возможность включения ядерной энергетики в энергобаланс. Комментируя решение Индонезии, он отметил, что Сингапур рассчитывает на исполнение обязательств всеми сторонами, а местный импортер газа примет необходимые меры для защиты своих прав по контрактам.
Для Саудовской Аравии соглашение с Сингапуром — часть более широкой стратегии по размещению нефти у иностранных правительств. Эр-Рияд ищет способы защитить глобальные маршруты поставок после закрытия Ормузского пролива и атак на энергетическую инфраструктуру с начала войны между США и Ираном. Министр энергетики королевства принц Абдулазиз бин Салман заявил, что приближение поставок к ключевому азиатскому рынку усилит гибкость сети и поддержит безопасность снабжения.
 
ЭкономикаНефтьМировая экономикаСИНГАПУРИНДОНЕЗИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОКSaudi AramcoFinancial Times
 
 
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