https://1prime.ru/20261026/sistema-874606120.html

Акимов: банковская система России находится в очень устойчивом состоянии

Акимов: банковская система России находится в очень устойчивом состоянии - 26.10.2026, ПРАЙМ

Акимов: банковская система России находится в очень устойчивом состоянии

Российская банковская система находится в очень устойчивом и стабильном состоянии, заявил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов на встрече с... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:19+0300

2026-10-26T14:19+0300

2026-10-26T14:47+0300

банки

финансы

россия

владимир путин

газпромбанк

центральные банки

центральный банк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874606120.jpg?1793015256

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российская банковская система находится в очень устойчивом и стабильном состоянии, заявил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я вижу, что банковская система России находится в очень устойчивом и стабильном состоянии. Это благодаря работе и Центрального банка, и благодаря работе правительства, и знаете, что очень важно, благодаря вашему личному вниманию к вопросам экономики и финансов. Я искренне это утверждаю", - сказал Акимов. Он также отметил, что большое внимание Газпромбанк уделяет развитию инфраструктурных проектов. "Мы вложили где-то больше триллиона, и у нас большой аппетит к развитию этого "кровеносного сосуда" экономики", - добавил он. Основными приоритетами в работе банка Акимов также назвал финансовую устойчивость, развитие экономики с учетом будущих возможных тенденций, а также создание новых высокотехнологичных высокооплачиваемых рабочих мест. "В конечном итоге все это приведет к улучшению благосостояния граждан", - уточнил Акимов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, владимир путин, газпромбанк, центральные банки, центральный банк