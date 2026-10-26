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Акимов: банковская система России находится в очень устойчивом состоянии
Акимов: банковская система России находится в очень устойчивом состоянии - 26.10.2026, ПРАЙМ
Акимов: банковская система России находится в очень устойчивом состоянии
Российская банковская система находится в очень устойчивом и стабильном состоянии, заявил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов на встрече с... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:19+0300
2026-10-26T14:19+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российская банковская система находится в очень устойчивом и стабильном состоянии, заявил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я вижу, что банковская система России находится в очень устойчивом и стабильном состоянии. Это благодаря работе и Центрального банка, и благодаря работе правительства, и знаете, что очень важно, благодаря вашему личному вниманию к вопросам экономики и финансов. Я искренне это утверждаю", - сказал Акимов. Он также отметил, что большое внимание Газпромбанк уделяет развитию инфраструктурных проектов. "Мы вложили где-то больше триллиона, и у нас большой аппетит к развитию этого "кровеносного сосуда" экономики", - добавил он. Основными приоритетами в работе банка Акимов также назвал финансовую устойчивость, развитие экономики с учетом будущих возможных тенденций, а также создание новых высокотехнологичных высокооплачиваемых рабочих мест. "В конечном итоге все это приведет к улучшению благосостояния граждан", - уточнил Акимов.
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банки, финансы, россия, владимир путин, газпромбанк, центральные банки, центральный банк
Банки, Финансы, РОССИЯ, Владимир Путин, Газпромбанк, центральные банки, Центральный банк
Акимов: банковская система России находится в очень устойчивом состоянии
Акимов: банковская система России находится в очень устойчивом и стабильном состоянии
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российская банковская система находится в очень устойчивом и стабильном состоянии, заявил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я вижу, что банковская система России находится в очень устойчивом и стабильном состоянии. Это благодаря работе и Центрального банка, и благодаря работе правительства, и знаете, что очень важно, благодаря вашему личному вниманию к вопросам экономики и финансов. Я искренне это утверждаю", - сказал Акимов.
Он также отметил, что большое внимание Газпромбанк уделяет развитию инфраструктурных проектов. "Мы вложили где-то больше триллиона, и у нас большой аппетит к развитию этого "кровеносного сосуда" экономики", - добавил он.
Основными приоритетами в работе банка Акимов также назвал финансовую устойчивость, развитие экономики с учетом будущих возможных тенденций, а также создание новых высокотехнологичных высокооплачиваемых рабочих мест.
"В конечном итоге все это приведет к улучшению благосостояния граждан", - уточнил Акимов.