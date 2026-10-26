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Словакия обсудит с Россией продолжение поставок нефти и газа - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Словакия обсудит с Россией продолжение поставок нефти и газа
Словакия обсудит с Россией продолжение поставок нефти и газа - 26.10.2026, ПРАЙМ
Словакия обсудит с Россией продолжение поставок нефти и газа
Словакия обсудит с Россией продолжение поставок нефти и природного газа, заявил вице-спикер парламента страны от правящей партии Smer Тибор Гашпар. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T00:30+0300
2026-10-26T00:30+0300
газ
нефть
словакия
москва
ес
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Словакия обсудит с Россией продолжение поставок нефти и природного газа, заявил вице-спикер парламента страны от правящей партии Smer Тибор Гашпар. "Особое значение будут иметь энергетика, поставки природного газа и продолжение поставок нефти... Проведение переговоров о поставках нефти и газа официально подтверждено", - сказал Гашпар "Известиям". Заседание межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Словакии пройдет в Москве 26 октября впервые за пять лет. Россию представит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, Словакию - министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. По словам Гашпара, положительным результатом переговоров стало бы конкретное укрепление энергетической безопасности Словакии. Вице-спикер отметил, что энергетическая стабильность напрямую влияет на словацкую экономику и граждан. Политик подчеркнул, что словацкое правительство заинтересовано в прагматичных отношениях с Россией, поэтому можно ожидать стремления к достижению конкретных результатов в энергетической сфере. "Наша страна имеет законный интерес в защите своих энергетических и экономических интересов, обеспечении предсказуемых торговых отношений и поиске решений, которые позволят выполнять действующие договорные обязательства в соответствии с законодательством", - сказал Гашпар. Словакия в апреле обратилась в Суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. Гашпар 12 октября сообщил, что Братислава будет вести переговоры с Еврокомиссией о переходном периоде для продолжения поставок, поскольку полный отказ от российского газа, по его мнению, противоречит интересам Словакии и Евросоюза.
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газ, нефть, словакия, москва, ес
Газ, Нефть, СЛОВАКИЯ, МОСКВА, ЕС
00:30 26.10.2026
 
Словакия обсудит с Россией продолжение поставок нефти и газа

Словакия обсудит с Россией продолжение поставок нефти и газа

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Словакия обсудит с Россией продолжение поставок нефти и природного газа, заявил вице-спикер парламента страны от правящей партии Smer Тибор Гашпар.
"Особое значение будут иметь энергетика, поставки природного газа и продолжение поставок нефти... Проведение переговоров о поставках нефти и газа официально подтверждено", - сказал Гашпар "Известиям".
Заседание межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Словакии пройдет в Москве 26 октября впервые за пять лет. Россию представит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, Словакию - министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.
По словам Гашпара, положительным результатом переговоров стало бы конкретное укрепление энергетической безопасности Словакии. Вице-спикер отметил, что энергетическая стабильность напрямую влияет на словацкую экономику и граждан.
Политик подчеркнул, что словацкое правительство заинтересовано в прагматичных отношениях с Россией, поэтому можно ожидать стремления к достижению конкретных результатов в энергетической сфере.
"Наша страна имеет законный интерес в защите своих энергетических и экономических интересов, обеспечении предсказуемых торговых отношений и поиске решений, которые позволят выполнять действующие договорные обязательства в соответствии с законодательством", - сказал Гашпар.
Словакия в апреле обратилась в Суд Европейского союза против запрета на импорт российского газа. Гашпар 12 октября сообщил, что Братислава будет вести переговоры с Еврокомиссией о переходном периоде для продолжения поставок, поскольку полный отказ от российского газа, по его мнению, противоречит интересам Словакии и Евросоюза.
 
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