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Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года
Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года - 26.10.2026, ПРАЙМ
Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года
Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 282,6 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 23... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:59+0300
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нефть
сша
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 282,6 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 23 октября, следует из данных минэнерго страны. Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 15 октября 1982 года, когда показатель составлял 280,802 миллиона баррелей.
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нефть, сша
Стратегический резерв нефти США обновил минимум с октября 1982 года
Стратегический резерв нефти США опустился до 282,6 миллиона баррелей
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти США обновил минимальный уровень с октября 1982 года, опустившись до 282,6 миллиона баррелей на конец недели, завершившейся 23 октября, следует из данных минэнерго страны.
Ниже уровень стратегических запасов был на конец недели по 15 октября 1982 года, когда показатель составлял 280,802 миллиона баррелей.