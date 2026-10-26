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Торги на бирже в Бразилии приостанавливались в первый день после выборов - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Торги на бирже в Бразилии приостанавливались в первый день после выборов
Торги на бирже в Бразилии приостанавливались в первый день после выборов - 26.10.2026, ПРАЙМ
Торги на бирже в Бразилии приостанавливались в первый день после выборов
Торги на бразильской бирже в понедельник - в первый день после выборов президента - приостанавливались утром в понедельник, чтобы снизить риск хаотичных решений | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T17:15+0300
2026-10-26T17:15+0300
рынок
торги
бразилия
лула да силва
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - ПРАЙМ. Торги на бразильской бирже в понедельник - в первый день после выборов президента - приостанавливались утром в понедельник, чтобы снизить риск хаотичных решений инвесторов, сообщил новостной портал G1. "Торги по Ibovespa, главному индексу бразильской фондовой биржи, были прерваны на 30 минут в начале сессии... Это означает, что в первые несколько минут сессии индекс упал более чем на 10%", - отметило СМИ. Приостановка торгов используется обычно при резком падении фондового рынка. Цель — дать инвесторам время пересмотреть свои решения и снизить риск хаотичных движений покупателей и продавцов. После прерывания торги возобновляются, пояснило СМИ. В Бразилии 25 октября прошел второй тур выборов президента. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Его оппонент, правый кандидат Флавиу Болсонару, заявил, что не признает результаты выборов и будет требовать их аннулирования.
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192
40
192
40
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40
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40
рынок, торги, бразилия, лула да силва
Рынок, Торги, БРАЗИЛИЯ, Лула да Силва
17:15 26.10.2026
 
Торги на бирже в Бразилии приостанавливались в первый день после выборов

G1: торги на бирже Бразилии в первый день после выборов президента приостановились

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - ПРАЙМ. Торги на бразильской бирже в понедельник - в первый день после выборов президента - приостанавливались утром в понедельник, чтобы снизить риск хаотичных решений инвесторов, сообщил новостной портал G1.
"Торги по Ibovespa, главному индексу бразильской фондовой биржи, были прерваны на 30 минут в начале сессии... Это означает, что в первые несколько минут сессии индекс упал более чем на 10%", - отметило СМИ.
Приостановка торгов используется обычно при резком падении фондового рынка. Цель — дать инвесторам время пересмотреть свои решения и снизить риск хаотичных движений покупателей и продавцов. После прерывания торги возобновляются, пояснило СМИ.
В Бразилии 25 октября прошел второй тур выборов президента. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Его оппонент, правый кандидат Флавиу Болсонару, заявил, что не признает результаты выборов и будет требовать их аннулирования.
 
РынокТоргиБРАЗИЛИЯЛула да Силва
 
 
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