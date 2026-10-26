https://1prime.ru/20261026/torgi-874614332.html

Торги на бирже в Бразилии приостанавливались в первый день после выборов

Торги на бирже в Бразилии приостанавливались в первый день после выборов - 26.10.2026, ПРАЙМ

Торги на бирже в Бразилии приостанавливались в первый день после выборов

Торги на бразильской бирже в понедельник - в первый день после выборов президента - приостанавливались утром в понедельник, чтобы снизить риск хаотичных решений | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T17:15+0300

2026-10-26T17:15+0300

2026-10-26T17:15+0300

рынок

торги

бразилия

лула да силва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874614332.jpg?1793024105

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт - ПРАЙМ. Торги на бразильской бирже в понедельник - в первый день после выборов президента - приостанавливались утром в понедельник, чтобы снизить риск хаотичных решений инвесторов, сообщил новостной портал G1. "Торги по Ibovespa, главному индексу бразильской фондовой биржи, были прерваны на 30 минут в начале сессии... Это означает, что в первые несколько минут сессии индекс упал более чем на 10%", - отметило СМИ. Приостановка торгов используется обычно при резком падении фондового рынка. Цель — дать инвесторам время пересмотреть свои решения и снизить риск хаотичных движений покупателей и продавцов. После прерывания торги возобновляются, пояснило СМИ. В Бразилии 25 октября прошел второй тур выборов президента. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Его оппонент, правый кандидат Флавиу Болсонару, заявил, что не признает результаты выборов и будет требовать их аннулирования.

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, бразилия, лула да силва