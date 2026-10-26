https://1prime.ru/20261026/tsena-874587199.html

Цена на нефть марки Brent снизилась до 110,6 доллара за баррель

Цена на нефть марки Brent снизилась до 110,6 доллара за баррель - 26.10.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent снизилась до 110,6 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в понедельник упали на более чем 1%, стоимость барреля нефти марки Brent снизилась до 110,6 доллара за баррель, следует из данных торгов. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T03:33+0300

2026-10-26T03:33+0300

2026-10-26T03:33+0300

нефть

торги

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874587199.jpg?1792974795

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник упали на более чем 1%, стоимость барреля нефти марки Brent снизилась до 110,6 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 3.06 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,1% относительно предыдущего закрытия - до 110,6 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель опустился до отметки в 110,08 доллара. Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 1,31% - до 101,96 доллара за баррель.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги