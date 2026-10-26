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Цена на нефть марки Brent снизилась до 110,6 доллара за баррель - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Цена на нефть марки Brent снизилась до 110,6 доллара за баррель
Цена на нефть марки Brent снизилась до 110,6 доллара за баррель - 26.10.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent снизилась до 110,6 доллара за баррель
Мировые цены на нефть в понедельник упали на более чем 1%, стоимость барреля нефти марки Brent снизилась до 110,6 доллара за баррель, следует из данных торгов. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T03:33+0300
2026-10-26T03:33+0300
нефть
торги
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник упали на более чем 1%, стоимость барреля нефти марки Brent снизилась до 110,6 доллара за баррель, следует из данных торгов. По состоянию на 3.06 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,1% относительно предыдущего закрытия - до 110,6 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель опустился до отметки в 110,08 доллара. Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 1,31% - до 101,96 доллара за баррель.
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нефть, торги
Нефть, Торги
03:33 26.10.2026
 
Цена на нефть марки Brent снизилась до 110,6 доллара за баррель

Цена барреля нефти марки Brent снизилась до 110,6 доллара за баррель

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник упали на более чем 1%, стоимость барреля нефти марки Brent снизилась до 110,6 доллара за баррель, следует из данных торгов.
По состоянию на 3.06 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,1% относительно предыдущего закрытия - до 110,6 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель опустился до отметки в 110,08 доллара.
Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 1,31% - до 101,96 доллара за баррель.
 
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