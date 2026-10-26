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Российские туроператоры не фиксируют массовых проблем с отдыхом в Таиланде - 26.10.2026, ПРАЙМ
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Российские туроператоры не фиксируют массовых проблем с отдыхом в Таиланде
Российские туроператоры не фиксируют массовых проблем с отдыхом в Таиланде - 26.10.2026, ПРАЙМ
Российские туроператоры не фиксируют массовых проблем с отдыхом в Таиланде
Российские туроператоры не фиксируют массовых проблем с отдыхом туристов в Таиланде на фоне сильных ливней, сведений о пострадавших россиянах также нет,... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:55+0300
2026-10-26T14:55+0300
туризм
бизнес
таиланд
бангкок
атор
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют массовых проблем с отдыхом туристов в Таиланде на фоне сильных ливней, сведений о пострадавших россиянах также нет, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Несмотря на сильные дожди и серьезные размывы укрепленных склонов, массовых проблем у отдыхающих россиян туроператоры не фиксируют", - говорится в сообщении. "В принимающей компании "Русского Экспресса" в Таиланде также рассказали, что сведений о пострадавших россиянах нет, туристы продолжают отдыхать в своих отелях", - добавили в АТОР. В туроператоре Space Travel, на которых ссылаются в ассоциации, сообщили, что местные власти открыли в Патонге центр временного размещения, однако туристов там нет – они продолжают отдыхать в отелях. Сезонные ливни и наводнения в Таиланде ежегодно усиливаются в последние месяцы и недели сезона дождей, однако в текущем году ливни и их последствия затронули больше территорий, чем в предыдущие годы, и сильному затоплению подверглась даже столица страны Бангкок, впервые с катастрофического наводнения 2011 года. Однако к концу октября в большинстве затронутых наводнениями районов страны, в основном - районов севера, северо-востока и центрального Таиланда - ливни стали значительно реже и наводнения прекратились. По данным таиландской службы преодоления последствий стихийных бедствий, в настоящее время "остаточные" затопления наблюдаются в отдельных районах 16 из 76 провинций Таиланда и нескольких районах Бангкока.
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туризм, бизнес, таиланд, бангкок, атор
Туризм, Бизнес, ТАИЛАНД, БАНГКОК, АТОР
14:55 26.10.2026
 
Российские туроператоры не фиксируют массовых проблем с отдыхом в Таиланде

АТОР: туроператоры не фиксируют массовых проблем с отдыхом туристов в Таиланде

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Российские туроператоры не фиксируют массовых проблем с отдыхом туристов в Таиланде на фоне сильных ливней, сведений о пострадавших россиянах также нет, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Несмотря на сильные дожди и серьезные размывы укрепленных склонов, массовых проблем у отдыхающих россиян туроператоры не фиксируют", - говорится в сообщении.
"В принимающей компании "Русского Экспресса" в Таиланде также рассказали, что сведений о пострадавших россиянах нет, туристы продолжают отдыхать в своих отелях", - добавили в АТОР.
В туроператоре Space Travel, на которых ссылаются в ассоциации, сообщили, что местные власти открыли в Патонге центр временного размещения, однако туристов там нет – они продолжают отдыхать в отелях.
Сезонные ливни и наводнения в Таиланде ежегодно усиливаются в последние месяцы и недели сезона дождей, однако в текущем году ливни и их последствия затронули больше территорий, чем в предыдущие годы, и сильному затоплению подверглась даже столица страны Бангкок, впервые с катастрофического наводнения 2011 года.
Однако к концу октября в большинстве затронутых наводнениями районов страны, в основном - районов севера, северо-востока и центрального Таиланда - ливни стали значительно реже и наводнения прекратились.
По данным таиландской службы преодоления последствий стихийных бедствий, в настоящее время "остаточные" затопления наблюдаются в отдельных районах 16 из 76 провинций Таиланда и нескольких районах Бангкока.
 
ТуризмБизнесТАИЛАНДБАНГКОКАТОР
 
 
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