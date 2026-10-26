https://1prime.ru/20261026/ushakov-874619000.html

Ушаков назвал ФСЭГ авторитетной и солидной международной организацией

Ушаков назвал ФСЭГ авторитетной и солидной международной организацией - 26.10.2026, ПРАЙМ

Ушаков назвал ФСЭГ авторитетной и солидной международной организацией

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) является авторитетной и солидной международной организацией, странам-участницам принадлежит 70% доказанных общемировых... | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T18:52+0300

2026-10-26T18:52+0300

2026-10-26T18:52+0300

газ

нефть

алжир

боливия

египет

юрий ушаков

фсэг

https://img.cdn1prime.ru/img/78055/66/780556614_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_31ddf9730a8629c53822fa9c5a781576.jpg

МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) является авторитетной и солидной международной организацией, странам-участницам принадлежит 70% доказанных общемировых запасов газа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Это действительно весьма и весьма авторитетная, солидная международная организация. Она по понятным причинам объединяет ключевых производителей и поставщиков газа. И стоит просто упомянуть, что странам-участницам форума принадлежит 70% всех доказанных общемировых запасов газа, 38% его добычи, 42% экспорта трубопроводного газа и порядка 47% поставок сжиженного природного газа", - сказал Ушаков. Он отметил, что в рамках форума страны согласовывают меры по продвижению газа на мировых рынках энергоресурсов как доступного, надежного, универсального и экологичного вида топлива. "Исходя из этого понимания, Россия и выступила с инициативой проведения восьмого саммита ФСЭГ у нас в Москве", - пояснил Ушаков. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

алжир

боливия

египет

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, нефть, алжир, боливия, египет, юрий ушаков, фсэг