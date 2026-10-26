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Ушаков назвал ФСЭГ авторитетной и солидной международной организацией
Ушаков назвал ФСЭГ авторитетной и солидной международной организацией - 26.10.2026, ПРАЙМ
Ушаков назвал ФСЭГ авторитетной и солидной международной организацией
Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) является авторитетной и солидной международной организацией, странам-участницам принадлежит 70% доказанных общемировых... | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T18:52+0300
2026-10-26T18:52+0300
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газ
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) является авторитетной и солидной международной организацией, странам-участницам принадлежит 70% доказанных общемировых запасов газа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Это действительно весьма и весьма авторитетная, солидная международная организация. Она по понятным причинам объединяет ключевых производителей и поставщиков газа. И стоит просто упомянуть, что странам-участницам форума принадлежит 70% всех доказанных общемировых запасов газа, 38% его добычи, 42% экспорта трубопроводного газа и порядка 47% поставок сжиженного природного газа", - сказал Ушаков. Он отметил, что в рамках форума страны согласовывают меры по продвижению газа на мировых рынках энергоресурсов как доступного, надежного, универсального и экологичного вида топлива. "Исходя из этого понимания, Россия и выступила с инициативой проведения восьмого саммита ФСЭГ у нас в Москве", - пояснил Ушаков. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, нефть, алжир, боливия, египет, юрий ушаков, фсэг
Газ, Нефть, АЛЖИР, БОЛИВИЯ, ЕГИПЕТ, Юрий Ушаков, ФСЭГ
Ушаков назвал ФСЭГ авторитетной и солидной международной организацией
Ушаков: форум стран-экспортеров газа - авторитетная международная организация
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) является авторитетной и солидной международной организацией, странам-участницам принадлежит 70% доказанных общемировых запасов газа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Это действительно весьма и весьма авторитетная, солидная международная организация. Она по понятным причинам объединяет ключевых производителей и поставщиков газа. И стоит просто упомянуть, что странам-участницам форума принадлежит 70% всех доказанных общемировых запасов газа, 38% его добычи, 42% экспорта трубопроводного газа и порядка 47% поставок сжиженного природного газа", - сказал Ушаков.
Он отметил, что в рамках форума страны согласовывают меры по продвижению газа на мировых рынках энергоресурсов как доступного, надежного, универсального и экологичного вида топлива.
"Исходя из этого понимания, Россия и выступила с инициативой проведения восьмого саммита ФСЭГ у нас в Москве", - пояснил Ушаков.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.