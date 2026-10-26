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"Яндекс" перенесет три суперкомпьютера после недавних атак БПЛА - 26.10.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс" перенесет три суперкомпьютера после недавних атак БПЛА
"Яндекс" перенесет три суперкомпьютера после недавних атак БПЛА - 26.10.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" перенесет три суперкомпьютера после недавних атак БПЛА
Суперкомпьютеры "Яндекса" после недавних атак БПЛА не пострадали, компания перенесет их на новые площадки, рассказали в компании. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T14:51+0300
2026-10-26T14:51+0300
технологии
рязанская область
калуга
яндекс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874608037.jpg?1793015490
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Суперкомпьютеры "Яндекса" после недавних атак БПЛА не пострадали, компания перенесет их на новые площадки, рассказали в компании. Как уточнили в "Яндексе", три суперкомпьютера представляют собой самостоятельные вычислительные кластеры и будут разнесены по разным площадкам. "Суперкомпьютеры "Ляпунов", "Галушкин" и "Червоненскис" не пострадали в результате атак на дата-центры "Яндекса". Они вывезены из локаций, где находились до сих пор, и в настоящее время разворачиваются на новых вычислительных площадках", - говорится в сообщении. Отмечается, что суперкомпьютеры будут по-прежнему использоваться в качестве инфраструктуры для сервисов "Яндекса" и для обучения фундаментальных языковых моделей. Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге.
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технологии, рязанская область, калуга, яндекс
Технологии, Рязанская область, Калуга, Яндекс
14:51 26.10.2026
 
"Яндекс" перенесет три суперкомпьютера после недавних атак БПЛА

"Яндекс" перенес суперкомпьютеры после недавних атак БПЛА на новые площадки

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Суперкомпьютеры "Яндекса" после недавних атак БПЛА не пострадали, компания перенесет их на новые площадки, рассказали в компании.
Как уточнили в "Яндексе", три суперкомпьютера представляют собой самостоятельные вычислительные кластеры и будут разнесены по разным площадкам.
"Суперкомпьютеры "Ляпунов", "Галушкин" и "Червоненскис" не пострадали в результате атак на дата-центры "Яндекса". Они вывезены из локаций, где находились до сих пор, и в настоящее время разворачиваются на новых вычислительных площадках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суперкомпьютеры будут по-прежнему использоваться в качестве инфраструктуры для сервисов "Яндекса" и для обучения фундаментальных языковых моделей.
Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге.
 
ТехнологииРязанская областьКалугаЯндекс
 
 
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