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"Яндекс" перенесет три суперкомпьютера после недавних атак БПЛА

"Яндекс" перенесет три суперкомпьютера после недавних атак БПЛА - 26.10.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" перенесет три суперкомпьютера после недавних атак БПЛА

Суперкомпьютеры "Яндекса" после недавних атак БПЛА не пострадали, компания перенесет их на новые площадки, рассказали в компании. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T14:51+0300

2026-10-26T14:51+0300

2026-10-26T14:51+0300

технологии

рязанская область

калуга

яндекс

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Суперкомпьютеры "Яндекса" после недавних атак БПЛА не пострадали, компания перенесет их на новые площадки, рассказали в компании. Как уточнили в "Яндексе", три суперкомпьютера представляют собой самостоятельные вычислительные кластеры и будут разнесены по разным площадкам. "Суперкомпьютеры "Ляпунов", "Галушкин" и "Червоненскис" не пострадали в результате атак на дата-центры "Яндекса". Они вывезены из локаций, где находились до сих пор, и в настоящее время разворачиваются на новых вычислительных площадках", - говорится в сообщении. Отмечается, что суперкомпьютеры будут по-прежнему использоваться в качестве инфраструктуры для сервисов "Яндекса" и для обучения фундаментальных языковых моделей. Ранее, 11 октября, дата-центр "Яндекса" во Владимире полностью остановил работу после атаки БПЛА. Также в результате атак пострадали центры обработки данных компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге.

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