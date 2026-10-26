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Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,09 рубля
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,09 рубля - 26.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,09 рубля
Курс юаня по итогам торгов понедельника увеличился до 12,09 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-26T19:04+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов понедельника увеличился до 12,09 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки, закрыв торги на отметке 12,09 рубля.
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рынок, юань, рубль, мосбиржа, торги
Рынок, юань, рубль, Мосбиржа, Торги, Китайский юань
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,09 рубля
Курс юаня на Мосбирже по итогам торгов понедельника вырос до 12,09 рубля