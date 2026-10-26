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Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,09 рубля

Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,09 рубля - 26.10.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,09 рубля

Курс юаня по итогам торгов понедельника увеличился до 12,09 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-26T19:04+0300

2026-10-26T19:04+0300

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торгов понедельника увеличился до 12,09 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 2 копейки, закрыв торги на отметке 12,09 рубля.

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рынок, юань, рубль, мосбиржа, торги