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АТОР предложила ввести мораторий на дальнейшую индексацию турналога

АТОР предложила ввести мораторий на дальнейшую индексацию турналога - 27.10.2026, ПРАЙМ

АТОР предложила ввести мораторий на дальнейшую индексацию турналога

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предлагает ввести мораторий на дальнейшую индексацию ставки туристического налога в 2027 году, сообщил вице-президент... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:00+0300

2026-10-27T18:00+0300

2026-10-27T18:00+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) предлагает ввести мораторий на дальнейшую индексацию ставки туристического налога в 2027 году, сообщил вице-президент ассоциации по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляли 1% от стоимости размещения, с последующей индексацией до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. В 2026 году туристический налог введен в большинстве регионов РФ. "Мы предложили рассмотреть, вопрос серьезный и требует обсуждения. Мы предложили мораторий на дальнейшее повышение ставки налога в следующем году", - сказал Ромашкин в рамках круглого стола в Совете Федерации по теме турналога. По его словам, налог "съедает значительную часть рентабельности", что может сказаться на инвестиционных программах отелей и на процессах реновации. "Это скажется на сроках окупаемости новых гостиниц", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, атор, совет федерации