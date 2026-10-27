Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР предложила ввести мораторий на дальнейшую индексацию турналога - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/ator-874662802.html
АТОР предложила ввести мораторий на дальнейшую индексацию турналога
АТОР предложила ввести мораторий на дальнейшую индексацию турналога - 27.10.2026, ПРАЙМ
АТОР предложила ввести мораторий на дальнейшую индексацию турналога
Ассоциация туроператоров России (АТОР) предлагает ввести мораторий на дальнейшую индексацию ставки туристического налога в 2027 году, сообщил вице-президент... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:00+0300
2026-10-27T18:00+0300
бизнес
туризм
атор
совет федерации
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874662802.jpg?1793113251
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) предлагает ввести мораторий на дальнейшую индексацию ставки туристического налога в 2027 году, сообщил вице-президент ассоциации по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляли 1% от стоимости размещения, с последующей индексацией до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. В 2026 году туристический налог введен в большинстве регионов РФ. "Мы предложили рассмотреть, вопрос серьезный и требует обсуждения. Мы предложили мораторий на дальнейшее повышение ставки налога в следующем году", - сказал Ромашкин в рамках круглого стола в Совете Федерации по теме турналога. По его словам, налог "съедает значительную часть рентабельности", что может сказаться на инвестиционных программах отелей и на процессах реновации. "Это скажется на сроках окупаемости новых гостиниц", - добавил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, атор, совет федерации
Бизнес, Туризм, АТОР, Совет Федерации
18:00 27.10.2026
 
АТОР предложила ввести мораторий на дальнейшую индексацию турналога

АТОР предложила ввести мораторий на дальнейшую индексацию ставки турналога в 2027 году

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) предлагает ввести мораторий на дальнейшую индексацию ставки туристического налога в 2027 году, сообщил вице-президент ассоциации по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
Туристический налог начал действовать в России с 1 января 2025 года. Он отнесен к местным налогам, и вводить его регионы могут по желанию. Ставки по налогу в 2025 году составляли 1% от стоимости размещения, с последующей индексацией до 3% в 2027 году, 4% в 2028 году, 5% в 2029 году и в последующие годы. В 2026 году туристический налог введен в большинстве регионов РФ.
"Мы предложили рассмотреть, вопрос серьезный и требует обсуждения. Мы предложили мораторий на дальнейшее повышение ставки налога в следующем году", - сказал Ромашкин в рамках круглого стола в Совете Федерации по теме турналога.
По его словам, налог "съедает значительную часть рентабельности", что может сказаться на инвестиционных программах отелей и на процессах реновации. "Это скажется на сроках окупаемости новых гостиниц", - добавил он.
 
БизнесТуризмАТОРСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала