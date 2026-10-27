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Москвичей предупредили о мошеннических схемах при покупке автомобиля

Москвичей предупредили о мошеннических схемах при покупке автомобиля - 27.10.2026, ПРАЙМ

Москвичей предупредили о мошеннических схемах при покупке автомобиля

Перед покупкой автомобиля необходимо провести первичный визуальный осмотр транспортного средства, проанализировать его стоимость и проверить все сопутствующие... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:40+0300

2026-10-27T10:40+0300

2026-10-27T10:40+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Перед покупкой автомобиля необходимо провести первичный визуальный осмотр транспортного средства, проанализировать его стоимость и проверить все сопутствующие документы, чтобы избежать мошеннических схем, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Есть несколько ключевых принципов безопасной сделки. Например, важно не торопиться с покупкой, уделять достаточно времени проверке всех документов, тщательно осматривать автомобиль, оформлять договор купли-продажи исключительно в письменной форме и не переводить деньги на карты физлиц", - говорится в сообщении. Отмечается, что самый распространенный способ мошенничества - размещение объявления о продаже автомобиля по цене значительно ниже рыночной. Злоумышленники рассчитывают на то, что жертва погонится за выгодой и потеряет бдительность. После перевода задатка или полной суммы мнимый продавец обычно исчезает. "Также часто мошенники в различных мессенджерах предлагают пригнать автомобиль из-за границы. Сначала берут предоплату якобы за поиск, перегон и таможенное оформление. Затем присылают договор и просят перевести деньги уже не на счет компании, а на карту сотрудника", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Перезвони сам" столичного департамента информационных технологий Валентины Шилиной. Так, перед покупкой автомобиля необходимо провести его детальный визуальный осмотр: проверить зазоры кузовных элементов, состояние порогов, дверных проемов и внутренней части кузова, а также внимательно изучить стекла, салон, лакокрасочное покрытие и другие элементы. Если опыта нет, лучше привлечь специалиста по автоподбору со своим оборудованием - он поможет выявить скрытые дефекты или скрученный пробег. Особое внимание следует уделить цене автомобиля. Она не должна существенно отличаться от средней рыночной стоимости. Значительные отклонения являются поводом для дополнительных вопросов к продавцу. Деньги за автомобиль, которого покупатель еще не видел, не стоит переводить на карту физического лица. Платеж должен идти на расчетный счет организации, указанной в договоре. Надежнее произвести расчет рядом с автомобилем, когда его можно осмотреть лично. Если площадка поддерживает расчеты через аккредитив или счет эскроу, лучше использовать их. При продаже не нужно сообщать код из смс, связанный с банковским счетом, и передавать автомобиль покупателю, пока оплата не поступила. Важно также проверить автомобиль по VIN-номеру на государственных ресурсах. На сайте ГИБДД можно узнать, кем и когда зарегистрирован автомобиль, участвовал ли он в ДТП, находится ли в федеральном розыске, а также существуют ли ограничения на регистрационные действия с ним. На сайте Федеральной нотариальной палаты есть сведения, находится ли автомобиль в залоге. Сервис проверки ТС на Госуслугах позволит уточнить, соответствуют ли технические данные автомобиля тем, что указаны в паспорте транспортного средства и свидетельстве о регистрации транспортного средства. Номер в объявлении, в документах и на автомобиле должен совпадать: недобросовестный продавец иногда подставляет VIN другой, более "чистой" машины той же марки и цвета. Если автомобиль обещают пригнать из-за границы, тот же VIN ищут в сведениях о ввезенных транспортных средствах. Если нет записи о пересечении границы, то таможенные бумаги из переписки ничего не подтверждают. Пошлины и сборы нужно смотреть на сайте Федеральной таможенной службы России, а не в сообщениях посредника. Кроме того, важно оформить договор купли-продажи в письменной форме, включив в него все существенные условия сделки. Рекомендуется также нотариально удостоверить этот документ.

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бизнес, россия, москва, авто