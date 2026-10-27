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На Бали задержали 17 иностранцев за организацию онлайн-кредитования

На Бали задержали 17 иностранцев за организацию онлайн-кредитования - 27.10.2026, ПРАЙМ

На Бали задержали 17 иностранцев за организацию онлайн-кредитования

Иммиграционная служба индонезийского острова Бали задержала 17 иностранцев, подозреваемых в организации онлайн-кредитования с нарушением условий пребывания в... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:09+0300

2026-10-27T12:09+0300

2026-10-27T12:09+0300

бизнес

мировая экономика

бали

малайзия

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ДЖАКАРТА, 27 окт — ПРАЙМ. Иммиграционная служба индонезийского острова Бали задержала 17 иностранцев, подозреваемых в организации онлайн-кредитования с нарушением условий пребывания в стране, сообщило информационное агентство ANTARA со ссылкой на главу иммиграционного управления Нгурах-Рая Мухамада Новьяндри. "Их подозревают в нарушении условий разрешений на пребывание и представлении ложных сведений для получения виз", - заявил Новьяндри. Среди задержанных -15 граждан Малайзии и двое граждан Сингапура. Рейд прошел 22 октября в районе Далунг округа Бадунг, где иностранцы проживали и организовали работу. По предварительным данным, трое руководили деятельностью группы, остальные 14 выполняли административные функции. Услуги кредитования рекламировали в соцсетях. Как отметил Новьяндри, группа, предположительно, ориентировалась также на иностранцев. Индонезийских клиентов следствие пока не выявило. Общая сумма выданных займов и наличие финансового ущерба устанавливаются. Все задержанные находятся в иммиграционном центре временного содержания. Расследование продолжается.

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бизнес, мировая экономика, бали, малайзия, сингапур