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Движение поездов на Урале, где сошли вагоны, открыли по одному пути
Движение поездов на Урале, где сошли вагоны, открыли по одному пути - 27.10.2026, ПРАЙМ
Движение поездов на Урале, где сошли вагоны, открыли по одному пути
Движение грузовых поездов на перегоне в Свердловской области, где в понедельник сошли вагоны, восстановлено по одному пути, сообщила пресс-служба Свердловской... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:47+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – ПРАЙМ. Движение грузовых поездов на перегоне в Свердловской области, где в понедельник сошли вагоны, восстановлено по одному пути, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги. По данным компании, в ночь на понедельник на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты – Арамиль произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием и сход вагонов в грузовом поезде, следовавшем по соседнему пути во встречном направлении. Пострадавших и угрозы экологии нет. Как уточнял региональный главк МЧС, всего загорелись семь цистерн, в двух поездах сошли с путей 39 вагонов, возгорание ликвидировано. "Двадцать седьмого октября в 10.30 (8.30 мск – ред.) открыто движение поездов по одному пути на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты – Арамиль Свердловской железной дороги (южный обход Екатеринбурга)", – говорится в сообщении. Отмечается, что курсирование грузовых поездов организовано по временному графику в реверсивном режиме, движение пассажирских поездов на участке не предусмотрено. Работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются.
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Бизнес, РОССИЯ, Свердловская область, ЕКАТЕРИНБУРГ, МЧС
Движение поездов на Урале, где сошли вагоны, открыли по одному пути
Движение грузовых поездов на перегоне на Урале, где сошли вагоны, открыли по одному пути
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – ПРАЙМ. Движение грузовых поездов на перегоне в Свердловской области, где в понедельник сошли вагоны, восстановлено по одному пути, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.
По данным компании, в ночь на понедельник на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты – Арамиль произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием и сход вагонов в грузовом поезде, следовавшем по соседнему пути во встречном направлении. Пострадавших и угрозы экологии нет. Как уточнял региональный главк МЧС, всего загорелись семь цистерн, в двух поездах сошли с путей 39 вагонов, возгорание ликвидировано.
"Двадцать седьмого октября в 10.30 (8.30 мск – ред.) открыто движение поездов по одному пути на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты – Арамиль Свердловской железной дороги (южный обход Екатеринбурга)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что курсирование грузовых поездов организовано по временному графику в реверсивном режиме, движение пассажирских поездов на участке не предусмотрено. Работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются.