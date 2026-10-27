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Движение поездов на Урале, где сошли вагоны, открыли по одному пути

Движение поездов на Урале, где сошли вагоны, открыли по одному пути - 27.10.2026, ПРАЙМ

Движение поездов на Урале, где сошли вагоны, открыли по одному пути

Движение грузовых поездов на перегоне в Свердловской области, где в понедельник сошли вагоны, восстановлено по одному пути, сообщила пресс-служба Свердловской... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:47+0300

2026-10-27T10:47+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – ПРАЙМ. Движение грузовых поездов на перегоне в Свердловской области, где в понедельник сошли вагоны, восстановлено по одному пути, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги. По данным компании, в ночь на понедельник на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты – Арамиль произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием и сход вагонов в грузовом поезде, следовавшем по соседнему пути во встречном направлении. Пострадавших и угрозы экологии нет. Как уточнял региональный главк МЧС, всего загорелись семь цистерн, в двух поездах сошли с путей 39 вагонов, возгорание ликвидировано. "Двадцать седьмого октября в 10.30 (8.30 мск – ред.) открыто движение поездов по одному пути на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты – Арамиль Свердловской железной дороги (южный обход Екатеринбурга)", – говорится в сообщении. Отмечается, что курсирование грузовых поездов организовано по временному графику в реверсивном режиме, движение пассажирских поездов на участке не предусмотрено. Работы по восстановлению движения по соседнему пути продолжаются.

свердловская область

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бизнес, россия, свердловская область, екатеринбург, мчс