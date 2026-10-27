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Форум стран-экспортеров газа не представляет из себя никакой "картель"
Форум стран-экспортеров газа не представляет из себя никакой "картель" - 27.10.2026, ПРАЙМ
Форум стран-экспортеров газа не представляет из себя никакой "картель"
Форум стран-экспортеров газа не представляет из себя никакой "картель", заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:39+0300
2026-10-27T17:39+0300
2026-10-27T17:39+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа не представляет из себя никакой "картель", заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.
"Мы не создаем никакого картеля, он и не создан, этот картель. Мы ничего здесь не делаем того, что бы нарушало принципы международного права, но обмениваться информацией мы, безусловно, должны, что мы и делаем, и должны бороться за справедливость принципов международной энергетической политики, за обеспечение безопасности поставок газа", - сказал российский лидер на саммите.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, нефть, москва, алжир, боливия, владимир путин, фсэг
Газ, Нефть, МОСКВА, АЛЖИР, БОЛИВИЯ, Владимир Путин, ФСЭГ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа не представляет из себя никакой "картель", заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.
"Мы не создаем никакого картеля, он и не создан, этот картель. Мы ничего здесь не делаем того, что бы нарушало принципы международного права, но обмениваться информацией мы, безусловно, должны, что мы и делаем, и должны бороться за справедливость принципов международной энергетической политики, за обеспечение безопасности поставок газа", - сказал российский лидер на саммите.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.