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Форум стран-экспортеров газа не представляет из себя никакой "картель"

Форум стран-экспортеров газа не представляет из себя никакой "картель" - 27.10.2026, ПРАЙМ

Форум стран-экспортеров газа не представляет из себя никакой "картель"

Форум стран-экспортеров газа не представляет из себя никакой "картель", заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:39+0300

2026-10-27T17:39+0300

2026-10-27T17:39+0300

газ

нефть

москва

алжир

боливия

владимир путин

фсэг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Форум стран-экспортеров газа не представляет из себя никакой "картель", заявил президент РФ Владимир Путин. Путин во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. "Мы не создаем никакого картеля, он и не создан, этот картель. Мы ничего здесь не делаем того, что бы нарушало принципы международного права, но обмениваться информацией мы, безусловно, должны, что мы и делаем, и должны бороться за справедливость принципов международной энергетической политики, за обеспечение безопасности поставок газа", - сказал российский лидер на саммите. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

москва

алжир

боливия

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, нефть, москва, алжир, боливия, владимир путин, фсэг