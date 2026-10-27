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В Гамбурге пройдет второе заседание по делу о подрыве "Северных потоков"
В Гамбурге пройдет второе заседание по делу о подрыве "Северных потоков" - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Гамбурге пройдет второе заседание по делу о подрыве "Северных потоков"
Высший земельный суд Гамбурга проведет во вторник второе заседание по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", судьи планируют, в частности, объявить... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T00:17+0300
2026-10-27T00:17+0300
2026-10-27T00:17+0300
газ
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северный поток - 2
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ГАМБУРГ, 27 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга проведет во вторник второе заседание по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", судьи планируют, в частности, объявить решение по ходатайству защиты обвиняемого, настаивающей на прекращении судебного процесса.
Адвокаты гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва, потребовали ранее прекратить разбирательство, сославшись на наличие якобы неустранимых процессуальных препятствий для его проведения.
Слушания начнутся в 09.30 утра (11.30 мск). Как сообщили в пресс-службе инстанции, перед оглашением решения по заявлению адвокатов Кузнецова судейская коллегия предоставит возможность представителю федеральной прокуратуры ФРГ выступить с дополнительными замечаниями.
В случае решения суда отклонить требования адвокатов, процесс продолжится в обычном режиме. Так, в 11.00 (13.00 мск) суд заслушает доклад эксперта федерального ведомства уголовной полиции (BKA) о характере повреждений трубопроводов и причинах взрыва.
Суд по делу о подрыве "Северных потоков" начался в Гамбурге 14 октября, всего в рамках процесса запланировано более 20 заседаний.
Бывшего украинского военного Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
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газ, германия, сша, украина, сеймур херш, дмитрий песков, джо байден, северный поток - 2
Газ, ГЕРМАНИЯ, США, УКРАИНА, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Джо Байден, Северный поток - 2
В Гамбурге пройдет второе заседание по делу о подрыве "Северных потоков"
Суд Гамбурга проведет второе заседание по делу о подрыве "Северных потоков"
ГАМБУРГ, 27 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга проведет во вторник второе заседание по делу о подрыве газопроводов "Северный поток", судьи планируют, в частности, объявить решение по ходатайству защиты обвиняемого, настаивающей на прекращении судебного процесса.
Адвокаты гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва, потребовали ранее прекратить разбирательство, сославшись на наличие якобы неустранимых процессуальных препятствий для его проведения.
Слушания начнутся в 09.30 утра (11.30 мск). Как сообщили в пресс-службе инстанции, перед оглашением решения по заявлению адвокатов Кузнецова судейская коллегия предоставит возможность представителю федеральной прокуратуры ФРГ выступить с дополнительными замечаниями.
В случае решения суда отклонить требования адвокатов, процесс продолжится в обычном режиме. Так, в 11.00 (13.00 мск) суд заслушает доклад эксперта федерального ведомства уголовной полиции (BKA) о характере повреждений трубопроводов и причинах взрыва.
Суд по делу о подрыве "Северных потоков" начался в Гамбурге 14 октября, всего в рамках процесса запланировано более 20 заседаний.
Бывшего украинского военного Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.