https://1prime.ru/20261027/gaz-874657228.html

Родригес: природный газ имеет определяющее значение в развитии стран мира

Родригес: природный газ имеет определяющее значение в развитии стран мира - 27.10.2026, ПРАЙМ

Родригес: природный газ имеет определяющее значение в развитии стран мира

Природный газ имеет определяющее значение в экономическом развитии стран мира, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:25+0300

2026-10-27T16:25+0300

2026-10-27T16:25+0300

газ

нефть

венесуэла

москва

алжир

фсэг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874657228.jpg?1793107557

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Природный газ имеет определяющее значение в экономическом развитии стран мира, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес. Во вторник на выступила с видеообращением на пленарном заседании саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. "Мы еще раз подчеркиваем стратегическую роль природного газа в качестве энергетического ресурса, который имеет определяющее значение для экономического устойчивого развития", - сказала Родригес. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

венесуэла

москва

алжир

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, нефть, венесуэла, москва, алжир, фсэг