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Родригес: природный газ имеет определяющее значение в развитии стран мира
Родригес: природный газ имеет определяющее значение в развитии стран мира - 27.10.2026, ПРАЙМ
Родригес: природный газ имеет определяющее значение в развитии стран мира
Природный газ имеет определяющее значение в экономическом развитии стран мира, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:25+0300
2026-10-27T16:25+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Природный газ имеет определяющее значение в экономическом развитии стран мира, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
Во вторник на выступила с видеообращением на пленарном заседании саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.
"Мы еще раз подчеркиваем стратегическую роль природного газа в качестве энергетического ресурса, который имеет определяющее значение для экономического устойчивого развития", - сказала Родригес.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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Газ, Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, МОСКВА, АЛЖИР, ФСЭГ
Родригес: природный газ имеет определяющее значение в развитии стран мира
Омбудсмен Венесуэлы Родригес: природный газ имеет определяющее значение в развитии стран
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Природный газ имеет определяющее значение в экономическом развитии стран мира, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
Во вторник на выступила с видеообращением на пленарном заседании саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.
"Мы еще раз подчеркиваем стратегическую роль природного газа в качестве энергетического ресурса, который имеет определяющее значение для экономического устойчивого развития", - сказала Родригес.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.