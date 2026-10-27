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Президенты Ирана и России обсудили сотрудничество в сфере нефти и газа
Президенты Ирана и России обсудили сотрудничество в сфере нефти и газа - 27.10.2026, ПРАЙМ
Президенты Ирана и России обсудили сотрудничество в сфере нефти и газа
Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным развитие взаимодействия Ирана и России в сфере нефти и газа. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T20:26+0300
2026-10-27T20:26+0300
2026-10-27T20:26+0300
нефть
россия
иран
масуд пезешкиан
владимир путин
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ТЕГЕРАН, 27 окт - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным развитие взаимодействия Ирана и России в сфере нефти и газа. "Энергетическое сотрудничество, развитие взаимодействия в сфере нефти и газа, расширение экономических обменов и использование взаимного потенциала для продвижения работы над совместными проектами были среди тем на переговорах двух президентов", - сообщил офис Пезешкиана. Иранская сторона отметила, что президенты обсудили двусторонние отношения, а также подтвердили необходимость развития сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.
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нефть, россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин
Нефть, РОССИЯ, ИРАН, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
Президенты Ирана и России обсудили сотрудничество в сфере нефти и газа
Президенты Ирана и России обсудили развитие взаимодействия в сфере нефти и газа