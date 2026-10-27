https://1prime.ru/20261027/iran-874668888.html

Президенты Ирана и России обсудили сотрудничество в сфере нефти и газа

Президенты Ирана и России обсудили сотрудничество в сфере нефти и газа - 27.10.2026, ПРАЙМ

Президенты Ирана и России обсудили сотрудничество в сфере нефти и газа

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным развитие взаимодействия Ирана и России в сфере нефти и газа. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T20:26+0300

2026-10-27T20:26+0300

2026-10-27T20:26+0300

нефть

россия

иран

масуд пезешкиан

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874668888.jpg?1793121967

ТЕГЕРАН, 27 окт - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным развитие взаимодействия Ирана и России в сфере нефти и газа. "Энергетическое сотрудничество, развитие взаимодействия в сфере нефти и газа, расширение экономических обменов и использование взаимного потенциала для продвижения работы над совместными проектами были среди тем на переговорах двух президентов", - сообщил офис Пезешкиана. Иранская сторона отметила, что президенты обсудили двусторонние отношения, а также подтвердили необходимость развития сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, иран, масуд пезешкиан, владимир путин