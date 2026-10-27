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Япония хочет сохранить доли в российских нефтегазовых проектах на Сахалине - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Япония хочет сохранить доли в российских нефтегазовых проектах на Сахалине
Япония хочет сохранить доли в российских нефтегазовых проектах на Сахалине - 27.10.2026, ПРАЙМ
Япония хочет сохранить доли в российских нефтегазовых проектах на Сахалине
Япония намерена сохранить доли в российских нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" для обеспечения стабильных поставок энергии в средне- и долгосрочной | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:50+0300
2026-10-27T10:52+0300
газ
нефть
япония
сахалин
ближний восток
"сахалин-1"
сахалин-2
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874636276.jpg?1793087531
ТОКИО, 27 окт — ПРАЙМ. Япония намерена сохранить доли в российских нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" для обеспечения стабильных поставок энергии в средне- и долгосрочной перспективе, говорится в ежегодном докладе японского правительства об энергетике. В документе отмечается, что Сахалин находится значительно ближе к Японии, чем Ближний Восток и другие регионы, благодаря чему можно сократить сроки и стоимость транспортировки и обеспечить безопасные и стабильные поставки. Кроме этого, поставки с проектов на Сахалине в Японию не требуют прохождения через такие "узкие места" морских перевозок, как Ормузский пролив. "Эти проекты являются чрезвычайно важными с точки зрения энергетической безопасности. Поэтому с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергии в средне- и долгосрочной перспективе Япония в настоящее время придерживается курса на сохранение долей в "Сахалине-1" и "Сахалине-2", - говорится в докладе. Согласно документу, Россия в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта 2026 года, обеспечила 8,6% всего импорта сжиженного природного газа в Японию, заняв третье место среди поставщиков после Австралии (40,8%) и Малайзии (14,1%). Общий объем импорта СПГ в страну составил около 65,24 миллиона тонн.
япония
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газ, нефть, япония, сахалин, ближний восток, "сахалин-1", сахалин-2
Газ, Нефть, ЯПОНИЯ, Сахалин, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, "Сахалин-1", Сахалин-2
10:50 27.10.2026 (обновлено: 10:52 27.10.2026)
 
Япония хочет сохранить доли в российских нефтегазовых проектах на Сахалине

Япония хочет сохранить доли в российских нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

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ТОКИО, 27 окт — ПРАЙМ. Япония намерена сохранить доли в российских нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" для обеспечения стабильных поставок энергии в средне- и долгосрочной перспективе, говорится в ежегодном докладе японского правительства об энергетике.
В документе отмечается, что Сахалин находится значительно ближе к Японии, чем Ближний Восток и другие регионы, благодаря чему можно сократить сроки и стоимость транспортировки и обеспечить безопасные и стабильные поставки. Кроме этого, поставки с проектов на Сахалине в Японию не требуют прохождения через такие "узкие места" морских перевозок, как Ормузский пролив.
"Эти проекты являются чрезвычайно важными с точки зрения энергетической безопасности. Поэтому с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергии в средне- и долгосрочной перспективе Япония в настоящее время придерживается курса на сохранение долей в "Сахалине-1" и "Сахалине-2", - говорится в докладе.
Согласно документу, Россия в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта 2026 года, обеспечила 8,6% всего импорта сжиженного природного газа в Японию, заняв третье место среди поставщиков после Австралии (40,8%) и Малайзии (14,1%). Общий объем импорта СПГ в страну составил около 65,24 миллиона тонн.
 
ГазНефтьЯПОНИЯСахалинБЛИЖНИЙ ВОСТОК"Сахалин-1"Сахалин-2
 
 
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