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Япония хочет сохранить доли в российских нефтегазовых проектах на Сахалине

Япония хочет сохранить доли в российских нефтегазовых проектах на Сахалине - 27.10.2026, ПРАЙМ

Япония хочет сохранить доли в российских нефтегазовых проектах на Сахалине

Япония намерена сохранить доли в российских нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" для обеспечения стабильных поставок энергии в средне- и долгосрочной | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:50+0300

2026-10-27T10:50+0300

2026-10-27T10:52+0300

газ

нефть

япония

сахалин

ближний восток

"сахалин-1"

сахалин-2

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ТОКИО, 27 окт — ПРАЙМ. Япония намерена сохранить доли в российских нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" для обеспечения стабильных поставок энергии в средне- и долгосрочной перспективе, говорится в ежегодном докладе японского правительства об энергетике. В документе отмечается, что Сахалин находится значительно ближе к Японии, чем Ближний Восток и другие регионы, благодаря чему можно сократить сроки и стоимость транспортировки и обеспечить безопасные и стабильные поставки. Кроме этого, поставки с проектов на Сахалине в Японию не требуют прохождения через такие "узкие места" морских перевозок, как Ормузский пролив. "Эти проекты являются чрезвычайно важными с точки зрения энергетической безопасности. Поэтому с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергии в средне- и долгосрочной перспективе Япония в настоящее время придерживается курса на сохранение долей в "Сахалине-1" и "Сахалине-2", - говорится в докладе. Согласно документу, Россия в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта 2026 года, обеспечила 8,6% всего импорта сжиженного природного газа в Японию, заняв третье место среди поставщиков после Австралии (40,8%) и Малайзии (14,1%). Общий объем импорта СПГ в страну составил около 65,24 миллиона тонн.

япония

сахалин

ближний восток

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газ, нефть, япония, сахалин, ближний восток, "сахалин-1", сахалин-2