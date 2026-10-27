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Суд отклонил жалобу экс-жены Потанина на запрет судиться в Лондоне

Суд отклонил жалобу экс-жены Потанина на запрет судиться в Лондоне - 27.10.2026, ПРАЙМ

Суд отклонил жалобу экс-жены Потанина на запрет судиться в Лондоне

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бывшей жены президента "Норильского никеля" Владимира Потанина, претендующей на его активы, на... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:04+0300

2026-10-27T16:04+0300

2026-10-27T16:04+0300

лондон

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верховный суд

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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бывшей жены президента "Норильского никеля" Владимира Потанина, претендующей на его активы, на определение арбитражного суда Москвы, которым ей запретили продолжать судебное разбирательство с ним в Высоком суде Лондона и других иностранных судах. "Оставить определение без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - приводится в карточке дела результат прошедшего во вторник в закрытом режиме рассмотрения кассации Потаниной. Обжалуемый судебный акт суд первой инстанции вынес в мае, полностью удовлетворив заявление Потанина, сообщили тогда РИА Новости в пресс-службе суда. Потанин в феврале обратился в московский суд с заявлением о запрете Потаниной "инициировать и продолжать разбирательства в государственных судах и арбитражах, находящихся за пределами РФ". Непосредственно со стадии предварительных слушаний процесс проходит за закрытыми дверями. Источник, знакомый с ситуацией, ранее рассказал РИА Новости, что, по мнению Потанина, разбирательство в английском суде может привести по сути к пересмотру вынесенного еще в 2018 году и вступившего в законную силу окончательного решения Верховного суда РФ по вопросу о разделе имущества между бывшими супругами. По словам источника, "кроме того, согласно установленной процедуре, для обоснований претензий Потаниной на имущество и активы бизнесмена лондонский суд может потребовать от ответчика раскрыть чувствительную информацию и сведения для ограниченного доступа, касающиеся деятельности подконтрольных ему предприятий, включая "Норильский никель". По мнению собеседника агентства, результатом этого может стать введение новых международных санкций против компании, ее партнеров и контрагентов, что нанесет ущерб десяткам тысяч работников и держателей акций "Норильского никеля" и создаст угрозу безопасности и публичным интересам России. Судебная тяжба между бывшими супругами идет с 2014 года. В ходе нескольких судебных процессов в России Потанина добилась раздела совместного имущества и, кроме того, получила компенсацию в размере более 2,5 миллиардов рублей. Позже она покинула Россию и продолжила разбирательства в иностранных судах. По словам источника РИА Новости, в 2019 году Высокий суд Лондона отклонил ее иск к Потанину (уже на 6,3 миллиарда долларов) из-за "недостаточных связей с Великобританией" и охарактеризовал это как "бракоразводный туризм". Однако после введения международных санкций против России суд в Лондоне пересмотрел свое решение, на этот раз сочтя ее связи с Великобританией достаточными (к тому моменту Потанина уже получила британское гражданство) и указав, что бывшая супруга бизнесмена "разорвала связи с Россией", рассказал собеседник агентства. Английский суд приступит к рассмотрению иска Потаниной в ноябре. Пока же он в пятницу отказался приобщить к делу отчет о "перемещении" активов Потанина с целью уклонения от иска, заказанный Потаниной у судебного бухгалтера Прии Джулиани и составленный на основе общедоступных данных.

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