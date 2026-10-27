https://1prime.ru/20261027/mir-874656414.html
Мир и соблюдение международного права - условие энергетической стабильности
Мир и соблюдение международного права - условие энергетической стабильности - 27.10.2026, ПРАЙМ
Мир и соблюдение международного права - условие энергетической стабильности
Мир и соблюдение международного права - это условие для энергетической стабильности, считает уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:13+0300
2026-10-27T16:13+0300
2026-10-27T16:13+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мир и соблюдение международного права - это условие для энергетической стабильности, считает уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
"Мир и четкое соблюдение международного права - это обязательное условие для энергетической стабильности по всему миру", - сказала она в своем видеообращении к участникам саммита Форума стран-экспортеров газа в Москве.
Родригес подчеркнула, что в текущем международном контексте в связи со сложными геополитическими вызовами ФСЭГ позволяет развивать сотрудничество и диалог в сфере газа.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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нефть, венесуэла, москва, алжир, фсэг
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, МОСКВА, АЛЖИР, ФСЭГ
Мир и соблюдение международного права - условие энергетической стабильности
Родригес: мир и соблюдение международного права - условие для энергетической стабильности
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мир и соблюдение международного права - это условие для энергетической стабильности, считает уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
"Мир и четкое соблюдение международного права - это обязательное условие для энергетической стабильности по всему миру", - сказала она в своем видеообращении к участникам саммита Форума стран-экспортеров газа в Москве.
Родригес подчеркнула, что в текущем международном контексте в связи со сложными геополитическими вызовами ФСЭГ позволяет развивать сотрудничество и диалог в сфере газа.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.