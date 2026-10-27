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В "Норникеле" спрогнозировали спрос на палладий в солнечной энергетике

В "Норникеле" спрогнозировали спрос на палладий в солнечной энергетике - 27.10.2026, ПРАЙМ

В "Норникеле" спрогнозировали спрос на палладий в солнечной энергетике

"Норникель" ожидает, что в долгосрочной перспективе глобальный спрос на палладий в солнечной энергетике может составить не менее 15-30 тонн металла ежегодно,... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:33+0300

2026-10-27T11:33+0300

2026-10-27T11:34+0300

владимир потанин

норникель

гмк норильский никель

ниту мисис

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Норникель" ожидает, что в долгосрочной перспективе глобальный спрос на палладий в солнечной энергетике может составить не менее 15-30 тонн металла ежегодно, сообщила компания. "Норникель" и лаборатория перспективной солнечной энергетики Университета МИСИС тестируют солнечную стелу с полупрозрачными модулями. "По нашим прогнозам, в долгосрочной перспективе солнечная энергетика может формировать спрос на палладий не менее 15-30 тонн в год", - сказано в официальном Telegram-канале компании. Там указали, что полупрозрачные модули пропускают более 30% света и вырабатывают до 150 Вт с одного квадратного метра. В конструкции используют многослойные электроды, а палладиевое покрытие защищает их от окисления и помогает продлить срок службы. Стела нужна, чтобы проверить, как разработка поведет себя в реальных условиях, отметили в компании. Проект развивается в рамках сотрудничества с МИСИС и входит в число перспективных направлений Центра палладиевых технологий "Норникеля". "Норникель" планирует инвестировать 100 миллионов долларов в развитие палладиевых технологий на период с 2025 по 2030 год, в том числе в создание палладиевой лаборатории в кластере "Ломоносов", рассказал ранее в апреле директор Центра палладиевых технологий (ЦПТ) компании Дмитрий Изотов. В том же месяце президент "Норникеля" Владимир Потанин заявил о проведении работы над изменениями свойств палладия, а также разработке материалов, способных заменить этот драгоценный металл в разных отраслях.

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владимир потанин, норникель, гмк норильский никель, ниту мисис