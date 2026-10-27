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Новак назвал Россию одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки
Новак назвал Россию одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки - 27.10.2026, ПРАЙМ
Новак назвал Россию одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки
Россия является одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки - ее газ занимает примерно 15% от общемировой торговли, сообщил журналистам вице-премьер... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:03+0300
2026-10-27T18:03+0300
2026-10-27T18:03+0300
газ
нефть
александр новак
владимир путин
фсэг
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия является одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки - ее газ занимает примерно 15% от общемировой торговли, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
"Россия является одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки - примерно 15% сегодня общемировой торговли обеспечивается российским газом", - сказал Новак в кулуарах пленарного заседания восьмого саммита ФСЭГ.
Президент России Владимир Путин ранее во вторник заявил, что роль природного газа как опоры глобальной энергетики в международной торговле будет только укрепляться. Он отметил, что около половины газовой торговли в мире уже приходится на сжиженный природный газ.
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газ, нефть, александр новак, владимир путин, фсэг
Газ, Нефть, Александр Новак, Владимир Путин, ФСЭГ
Новак назвал Россию одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки
Новак: российский газ занимает 15% от общей мировой торговли
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия является одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки - ее газ занимает примерно 15% от общемировой торговли, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
"Россия является одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки - примерно 15% сегодня общемировой торговли обеспечивается российским газом", - сказал Новак в кулуарах пленарного заседания восьмого саммита ФСЭГ.
Президент России Владимир Путин ранее во вторник заявил, что роль природного газа как опоры глобальной энергетики в международной торговле будет только укрепляться. Он отметил, что около половины газовой торговли в мире уже приходится на сжиженный природный газ.