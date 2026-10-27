https://1prime.ru/20261027/novak-874663058.html

Новак назвал Россию одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки

Новак назвал Россию одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки - 27.10.2026, ПРАЙМ

Новак назвал Россию одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки

Россия является одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки - ее газ занимает примерно 15% от общемировой торговли, сообщил журналистам вице-премьер... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:03+0300

2026-10-27T18:03+0300

2026-10-27T18:03+0300

газ

нефть

александр новак

владимир путин

фсэг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874663058.jpg?1793113439

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Россия является одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки - ее газ занимает примерно 15% от общемировой торговли, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. "Россия является одним из ведущих экспортеров газа на мировые рынки - примерно 15% сегодня общемировой торговли обеспечивается российским газом", - сказал Новак в кулуарах пленарного заседания восьмого саммита ФСЭГ. Президент России Владимир Путин ранее во вторник заявил, что роль природного газа как опоры глобальной энергетики в международной торговле будет только укрепляться. Он отметил, что около половины газовой торговли в мире уже приходится на сжиженный природный газ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, нефть, александр новак, владимир путин, фсэг