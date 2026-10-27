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Новак призвал создать механизмы реагирования на кризисы в газовой отрасли
Новак призвал создать механизмы реагирования на кризисы в газовой отрасли - 27.10.2026, ПРАЙМ
Новак призвал создать механизмы реагирования на кризисы в газовой отрасли
Страны-участницы Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) отметили необходимость создать механизмы реагирования на кризисы в отрасли, сообщил журналистам... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:16+0300
2026-10-27T18:16+0300
2026-10-27T18:16+0300
газ
нефть
александр новак
фсэг
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Страны-участницы Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) отметили необходимость создать механизмы реагирования на кризисы в отрасли, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
"Было отмечено лидерами стран, что необходимо создавать механизмы реагирования на кризисные ситуации в газовой отрасли", - сказал Новак в кулуарах пленарного заседания восьмого саммита ФСЭГ.
Кроме того, ФСЭГ отметил недопустимость санкций или рестрикций, которые применяются в одностороннем порядке к отдельным странам в отношении инфраструктуры и поставок газа потребителям.
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газ, нефть, александр новак, фсэг
Газ, Нефть, Александр Новак, ФСЭГ
Новак призвал создать механизмы реагирования на кризисы в газовой отрасли
Новак: необходимо создать механизмы реагирования на кризисы в газовой отрасли
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Страны-участницы Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) отметили необходимость создать механизмы реагирования на кризисы в отрасли, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.
"Было отмечено лидерами стран, что необходимо создавать механизмы реагирования на кризисные ситуации в газовой отрасли", - сказал Новак в кулуарах пленарного заседания восьмого саммита ФСЭГ.
Кроме того, ФСЭГ отметил недопустимость санкций или рестрикций, которые применяются в одностороннем порядке к отдельным странам в отношении инфраструктуры и поставок газа потребителям.