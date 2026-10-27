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Новак призвал создать механизмы реагирования на кризисы в газовой отрасли

Новак призвал создать механизмы реагирования на кризисы в газовой отрасли - 27.10.2026, ПРАЙМ

Новак призвал создать механизмы реагирования на кризисы в газовой отрасли

Страны-участницы Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) отметили необходимость создать механизмы реагирования на кризисы в отрасли, сообщил журналистам... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:16+0300

2026-10-27T18:16+0300

2026-10-27T18:16+0300

газ

нефть

александр новак

фсэг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Страны-участницы Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) отметили необходимость создать механизмы реагирования на кризисы в отрасли, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак. "Было отмечено лидерами стран, что необходимо создавать механизмы реагирования на кризисные ситуации в газовой отрасли", - сказал Новак в кулуарах пленарного заседания восьмого саммита ФСЭГ. Кроме того, ФСЭГ отметил недопустимость санкций или рестрикций, которые применяются в одностороннем порядке к отдельным странам в отношении инфраструктуры и поставок газа потребителям.

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газ, нефть, александр новак, фсэг