https://1prime.ru/20261027/ogranichenie-874670172.html

Ограничение доступа к информации в сфере ТЭК будет касаться нефти

Ограничение доступа к информации в сфере ТЭК будет касаться нефти - 27.10.2026, ПРАЙМ

Ограничение доступа к информации в сфере ТЭК будет касаться нефти

Ограничение доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса в рамках ранее опубликованного указа президента России Владимира Путина будет... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T21:05+0300

2026-10-27T21:05+0300

2026-10-27T21:05+0300

нефть

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Ограничение доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса в рамках ранее опубликованного указа президента России Владимира Путина будет касаться нефти и нефтепродуктов, следует из распоряжения правительства РФ. Президент России Владимир Путин в конце сентября своим указом утвердил перечень информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен, в частности речь идет об экспорте продукции и объемах нефтепереработки. Теперь правительство в развитие указа опубликовало перечень кодов товаров в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, на которые распространяется ограничение на доступ к информации. "Наименование товара: Нефть и нефтепродукты... ТН ВЭД ЕАЭС: 2709 00, 2710... ОКПД2 06.1, 19.2", - говорится в документе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, россия, владимир путин