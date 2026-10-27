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Ограничение доступа к информации в сфере ТЭК будет касаться нефти - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Ограничение доступа к информации в сфере ТЭК будет касаться нефти
Ограничение доступа к информации в сфере ТЭК будет касаться нефти - 27.10.2026, ПРАЙМ
Ограничение доступа к информации в сфере ТЭК будет касаться нефти
Ограничение доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса в рамках ранее опубликованного указа президента России Владимира Путина будет... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T21:05+0300
2026-10-27T21:05+0300
нефть
россия
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874670172.jpg?1793124331
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Ограничение доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса в рамках ранее опубликованного указа президента России Владимира Путина будет касаться нефти и нефтепродуктов, следует из распоряжения правительства РФ. Президент России Владимир Путин в конце сентября своим указом утвердил перечень информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен, в частности речь идет об экспорте продукции и объемах нефтепереработки. Теперь правительство в развитие указа опубликовало перечень кодов товаров в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, на которые распространяется ограничение на доступ к информации. "Наименование товара: Нефть и нефтепродукты... ТН ВЭД ЕАЭС: 2709 00, 2710... ОКПД2 06.1, 19.2", - говорится в документе.
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нефть, россия, владимир путин
Нефть, РОССИЯ, Владимир Путин
21:05 27.10.2026
 
Ограничение доступа к информации в сфере ТЭК будет касаться нефти

Ограничение доступа к информации в сфере ТЭК будет касаться нефти и нефтепродуктов

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Ограничение доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса в рамках ранее опубликованного указа президента России Владимира Путина будет касаться нефти и нефтепродуктов, следует из распоряжения правительства РФ.
Президент России Владимир Путин в конце сентября своим указом утвердил перечень информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен, в частности речь идет об экспорте продукции и объемах нефтепереработки.
Теперь правительство в развитие указа опубликовало перечень кодов товаров в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, на которые распространяется ограничение на доступ к информации.
"Наименование товара: Нефть и нефтепродукты... ТН ВЭД ЕАЭС: 2709 00, 2710... ОКПД2 06.1, 19.2", - говорится в документе.
 
НефтьРОССИЯВладимир Путин
 
 
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