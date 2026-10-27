https://1prime.ru/20261027/porty-874646136.html
Грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев вырос на 73%
Грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев вырос на 73% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев вырос на 73%
Грузооборот портов Астраханской области за первые девять месяцев текущего года вырос на 73% и составил 5,9 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Игорь... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T13:04+0300
2026-10-27T13:04+0300
2026-10-27T13:04+0300
бизнес
россия
астрахань
астраханская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874646136.jpg?1793095476
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - ПРАЙМ. Грузооборот портов Астраханской области за первые девять месяцев текущего года вырос на 73% и составил 5,9 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"По итогам девяти месяцев перевалка выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 5,9 миллиона тонн", - написал он на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что порт Астрахань обработал 5,1 миллиона тонн грузов, а порт Оля продемонстрировал рост более чем в два раза - до 0,78 миллиона тонн.
Основу грузооборота портового комплекса составляет зерно - 45% от общего объема. Перевалка цемента увеличилась на 66%, металла, химических изделий и удобрений - на 55%, продуктов - на 35%.
Как ранее сообщал Бабушкин в интервью РИА Новости, Астрахань и Оля - ключевые звенья Астраханского транспортного узла суммарной мощностью более 19 миллионов тонн в год.
астрахань
астраханская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, астрахань, астраханская область
Бизнес, РОССИЯ, АСТРАХАНЬ, Астраханская область
Грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев вырос на 73%
Бабушкин: грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев вырос на 73%
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - ПРАЙМ. Грузооборот портов Астраханской области за первые девять месяцев текущего года вырос на 73% и составил 5,9 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"По итогам девяти месяцев перевалка выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 5,9 миллиона тонн", - написал он на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что порт Астрахань обработал 5,1 миллиона тонн грузов, а порт Оля продемонстрировал рост более чем в два раза - до 0,78 миллиона тонн.
Основу грузооборота портового комплекса составляет зерно - 45% от общего объема. Перевалка цемента увеличилась на 66%, металла, химических изделий и удобрений - на 55%, продуктов - на 35%.
Как ранее сообщал Бабушкин в интервью РИА Новости, Астрахань и Оля - ключевые звенья Астраханского транспортного узла суммарной мощностью более 19 миллионов тонн в год.