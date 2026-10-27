Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев вырос на 73% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/porty-874646136.html
Грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев вырос на 73%
Грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев вырос на 73% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев вырос на 73%
Грузооборот портов Астраханской области за первые девять месяцев текущего года вырос на 73% и составил 5,9 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Игорь... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T13:04+0300
2026-10-27T13:04+0300
бизнес
россия
астрахань
астраханская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874646136.jpg?1793095476
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - ПРАЙМ. Грузооборот портов Астраханской области за первые девять месяцев текущего года вырос на 73% и составил 5,9 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "По итогам девяти месяцев перевалка выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 5,9 миллиона тонн", - написал он на платформе "Макс". Губернатор уточнил, что порт Астрахань обработал 5,1 миллиона тонн грузов, а порт Оля продемонстрировал рост более чем в два раза - до 0,78 миллиона тонн. Основу грузооборота портового комплекса составляет зерно - 45% от общего объема. Перевалка цемента увеличилась на 66%, металла, химических изделий и удобрений - на 55%, продуктов - на 35%. Как ранее сообщал Бабушкин в интервью РИА Новости, Астрахань и Оля - ключевые звенья Астраханского транспортного узла суммарной мощностью более 19 миллионов тонн в год.
астрахань
астраханская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, астрахань, астраханская область
Бизнес, РОССИЯ, АСТРАХАНЬ, Астраханская область
13:04 27.10.2026
 
Грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев вырос на 73%

Бабушкин: грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев вырос на 73%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - ПРАЙМ. Грузооборот портов Астраханской области за первые девять месяцев текущего года вырос на 73% и составил 5,9 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"По итогам девяти месяцев перевалка выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 5,9 миллиона тонн", - написал он на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что порт Астрахань обработал 5,1 миллиона тонн грузов, а порт Оля продемонстрировал рост более чем в два раза - до 0,78 миллиона тонн.
Основу грузооборота портового комплекса составляет зерно - 45% от общего объема. Перевалка цемента увеличилась на 66%, металла, химических изделий и удобрений - на 55%, продуктов - на 35%.
Как ранее сообщал Бабушкин в интервью РИА Новости, Астрахань и Оля - ключевые звенья Астраханского транспортного узла суммарной мощностью более 19 миллионов тонн в год.
 
БизнесРОССИЯАСТРАХАНЬАстраханская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала