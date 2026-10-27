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Грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев вырос на 73%

Грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев вырос на 73% - 27.10.2026, ПРАЙМ

Грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев вырос на 73%

Грузооборот портов Астраханской области за первые девять месяцев текущего года вырос на 73% и составил 5,9 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Игорь... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T13:04+0300

2026-10-27T13:04+0300

2026-10-27T13:04+0300

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - ПРАЙМ. Грузооборот портов Астраханской области за первые девять месяцев текущего года вырос на 73% и составил 5,9 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "По итогам девяти месяцев перевалка выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 5,9 миллиона тонн", - написал он на платформе "Макс". Губернатор уточнил, что порт Астрахань обработал 5,1 миллиона тонн грузов, а порт Оля продемонстрировал рост более чем в два раза - до 0,78 миллиона тонн. Основу грузооборота портового комплекса составляет зерно - 45% от общего объема. Перевалка цемента увеличилась на 66%, металла, химических изделий и удобрений - на 55%, продуктов - на 35%. Как ранее сообщал Бабушкин в интервью РИА Новости, Астрахань и Оля - ключевые звенья Астраханского транспортного узла суммарной мощностью более 19 миллионов тонн в год.

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бизнес, россия, астрахань, астраханская область