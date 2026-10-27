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Путин объяснил, почему мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Путин объяснил, почему мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности
Путин объяснил, почему мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин объяснил, почему мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности
Обострение ситуации на Ближнем Востоке, теракты против российских газопроводов "Северный поток", введенные некоторыми странами барьеры для закупки газового... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:16+0300
2026-10-27T16:16+0300
газ
нефть
ближний восток
москва
европа
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, теракты против российских газопроводов "Северный поток", введенные некоторыми странами барьеры для закупки газового оборудования и технологий привели к тому, что мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. Роль природного газа как опоры глобальной энергетики и системы международной торговли будет только укрепляться, подчеркнул президент России, и это станет серьезным вызовом для газовой отрасли, особенно с учетом потрясений, которые она переживает сейчас. "Обострилась ситуация на Ближнем Востоке, как мы хорошо знаем, в одном из глобальных центров газодобычи ситуация обострилась, нарушены привычные логистические цепочки и маршруты поставок. В отношении российских газопроводов в Европу совершены прямые террористические акты: они взорваны. А некоторые государства установили барьеры для закупки профильного оборудования и технологий. В результате мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности", - продолжил Путин. Он отметил, что привычные деловые связи сейчас подорваны, цены на газ резко выросли, но они могут так же резко откатиться назад и вернуться на прежний уровень. "Многие инвестиционные планы поставлены на паузу, сдвигаются на более поздний срок, а то и вовсе отменяются. Все это, конечно, усиливает риски долгосрочной разбалансированности рынка", - добавил президент РФ.
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газ, нефть, ближний восток, москва, европа, владимир путин
Газ, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МОСКВА, ЕВРОПА, Владимир Путин
16:16 27.10.2026
 

Путин объяснил, почему мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Обострение ситуации на Ближнем Востоке, теракты против российских газопроводов "Северный поток", введенные некоторыми странами барьеры для закупки газового оборудования и технологий привели к тому, что мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер во вторник открыл пленарное заседание саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве. Роль природного газа как опоры глобальной энергетики и системы международной торговли будет только укрепляться, подчеркнул президент России, и это станет серьезным вызовом для газовой отрасли, особенно с учетом потрясений, которые она переживает сейчас.
"Обострилась ситуация на Ближнем Востоке, как мы хорошо знаем, в одном из глобальных центров газодобычи ситуация обострилась, нарушены привычные логистические цепочки и маршруты поставок. В отношении российских газопроводов в Европу совершены прямые террористические акты: они взорваны. А некоторые государства установили барьеры для закупки профильного оборудования и технологий. В результате мировая газовая отрасль оказалась в ситуации неопределенности", - продолжил Путин.
Он отметил, что привычные деловые связи сейчас подорваны, цены на газ резко выросли, но они могут так же резко откатиться назад и вернуться на прежний уровень.
"Многие инвестиционные планы поставлены на паузу, сдвигаются на более поздний срок, а то и вовсе отменяются. Все это, конечно, усиливает риски долгосрочной разбалансированности рынка", - добавил президент РФ.
 
ГазНефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКМОСКВАЕВРОПАВладимир Путин
 
 
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