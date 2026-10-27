https://1prime.ru/20261027/putin-874669574.html
Путин: стабильность энергорынка зависит от совместной работы РФ и Катара
Путин: стабильность энергорынка зависит от совместной работы РФ и Катара - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин: стабильность энергорынка зависит от совместной работы РФ и Катара
Стабильность на мировом энергетическом рынке зависит от эффективной координации России и Катара, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T20:48+0300
2026-10-27T20:48+0300
2026-10-27T20:48+0300
нефть
россия
катар
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_dac29629e4afd34d8adc3b236e53546f.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Стабильность на мировом энергетическом рынке зависит от эффективной координации России и Катара, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Беседа прошла на полях восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа. "Россия и Катар входят в число крупнейших мировых производителей и экспортеров природного газа. От эффективной нашей совместной работы, от координации очень много зависит, от стабильности зависит на глобальном энергетическом рынке", - сказал Путин.
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/84075/34/840753493_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_7cd16801771d4e9ef2c1d786a2255c58.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, катар, владимир путин
Нефть, РОССИЯ, КАТАР, Владимир Путин
Путин: стабильность энергорынка зависит от совместной работы РФ и Катара
Путин: от эффективной координации РФ и Катара зависит стабильность на энергорынке
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Стабильность на мировом энергетическом рынке зависит от эффективной координации России и Катара, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Беседа прошла на полях восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа.
"Россия и Катар входят в число крупнейших мировых производителей и экспортеров природного газа. От эффективной нашей совместной работы, от координации очень много зависит, от стабильности зависит на глобальном энергетическом рынке", - сказал Путин.