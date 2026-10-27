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Путин: стабильность энергорынка зависит от совместной работы РФ и Катара

Путин: стабильность энергорынка зависит от совместной работы РФ и Катара - 27.10.2026, ПРАЙМ

Путин: стабильность энергорынка зависит от совместной работы РФ и Катара

Стабильность на мировом энергетическом рынке зависит от эффективной координации России и Катара, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T20:48+0300

2026-10-27T20:48+0300

2026-10-27T20:48+0300

нефть

россия

катар

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Стабильность на мировом энергетическом рынке зависит от эффективной координации России и Катара, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Беседа прошла на полях восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа. "Россия и Катар входят в число крупнейших мировых производителей и экспортеров природного газа. От эффективной нашей совместной работы, от координации очень много зависит, от стабильности зависит на глобальном энергетическом рынке", - сказал Путин.

катар

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нефть, россия, катар, владимир путин