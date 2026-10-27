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Россия и Ангола могут обсудить нефтегазовое сотрудничество

Россия и Ангола могут обсудить нефтегазовое сотрудничество - 27.10.2026, ПРАЙМ

Россия и Ангола могут обсудить нефтегазовое сотрудничество

Нефтегазовое сотрудничество может стать одной из тем контактов России и Анголы на полях третьего саммита Россия-Африка, сообщил в интервью РИА Новости посол... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:00+0300

2026-10-27T18:00+0300

2026-10-27T18:00+0300

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газпром

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовое сотрудничество может стать одной из тем контактов России и Анголы на полях третьего саммита Россия-Африка, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Анголе Александр Брянцев. "Ангольские власти, как известно, заявляют об открытости к иностранным инвестициям в национальную экономику, включая исследование новых месторождений, создание профильной добывающей, перерабатывающей и транспортно-логистической инфраструктуры. Нам есть, о чем поговорить, и в этой связи тема может прозвучать и в ходе контактов на полях саммита", - сказал посол, отвечая на вопрос, станет ли нефтегазовое сотрудничество темой переговоров с ангольской делегацией на полях саммита Россия-Африка. По словам Брянцева, подход России всегда заключался в том, чтобы дать не просто "рыбу", но и "удочку", то есть создавать условия для становления собственного производства. Также он отметил, что у Луанды и Москвы большие перспективы для развития взаимодействия в нефтегазовой сфере. В 2006 году "Сонангол" подписала меморандумы сразу с тремя российскими компаниями - "Газпромом", "Лукойлом" и "Зарубежнефтью", а в 2015 году интерес к совместным проектам подтверждала "Роснефть". Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, ангола, москва, газпром, лукойл, зарубежнефть