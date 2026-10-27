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Россия и Ангола могут обсудить нефтегазовое сотрудничество - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Россия и Ангола могут обсудить нефтегазовое сотрудничество
Россия и Ангола могут обсудить нефтегазовое сотрудничество - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Ангола могут обсудить нефтегазовое сотрудничество
Нефтегазовое сотрудничество может стать одной из тем контактов России и Анголы на полях третьего саммита Россия-Африка, сообщил в интервью РИА Новости посол... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:00+0300
2026-10-27T18:00+0300
россия
ангола
москва
газпром
лукойл
зарубежнефть
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовое сотрудничество может стать одной из тем контактов России и Анголы на полях третьего саммита Россия-Африка, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Анголе Александр Брянцев. "Ангольские власти, как известно, заявляют об открытости к иностранным инвестициям в национальную экономику, включая исследование новых месторождений, создание профильной добывающей, перерабатывающей и транспортно-логистической инфраструктуры. Нам есть, о чем поговорить, и в этой связи тема может прозвучать и в ходе контактов на полях саммита", - сказал посол, отвечая на вопрос, станет ли нефтегазовое сотрудничество темой переговоров с ангольской делегацией на полях саммита Россия-Африка. По словам Брянцева, подход России всегда заключался в том, чтобы дать не просто "рыбу", но и "удочку", то есть создавать условия для становления собственного производства. Также он отметил, что у Луанды и Москвы большие перспективы для развития взаимодействия в нефтегазовой сфере. В 2006 году "Сонангол" подписала меморандумы сразу с тремя российскими компаниями - "Газпромом", "Лукойлом" и "Зарубежнефтью", а в 2015 году интерес к совместным проектам подтверждала "Роснефть". Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, ангола, москва, газпром, лукойл, зарубежнефть
РОССИЯ, АНГОЛА, МОСКВА, Газпром, Лукойл, Зарубежнефть
18:00 27.10.2026
 
Россия и Ангола могут обсудить нефтегазовое сотрудничество

Посол Брянцев: нефтегазовое сотрудничество может стать темой переговоров России и Анголы

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Нефтегазовое сотрудничество может стать одной из тем контактов России и Анголы на полях третьего саммита Россия-Африка, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Анголе Александр Брянцев.
"Ангольские власти, как известно, заявляют об открытости к иностранным инвестициям в национальную экономику, включая исследование новых месторождений, создание профильной добывающей, перерабатывающей и транспортно-логистической инфраструктуры. Нам есть, о чем поговорить, и в этой связи тема может прозвучать и в ходе контактов на полях саммита", - сказал посол, отвечая на вопрос, станет ли нефтегазовое сотрудничество темой переговоров с ангольской делегацией на полях саммита Россия-Африка.
По словам Брянцева, подход России всегда заключался в том, чтобы дать не просто "рыбу", но и "удочку", то есть создавать условия для становления собственного производства. Также он отметил, что у Луанды и Москвы большие перспективы для развития взаимодействия в нефтегазовой сфере.
В 2006 году "Сонангол" подписала меморандумы сразу с тремя российскими компаниями - "Газпромом", "Лукойлом" и "Зарубежнефтью", а в 2015 году интерес к совместным проектам подтверждала "Роснефть".
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка пройдут в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯАНГОЛАМОСКВАГазпромЛукойлЗарубежнефть
 
 
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