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РЖД показали полный список городов, которые посетит поезд Деда Мороза

РЖД показали полный список городов, которые посетит поезд Деда Мороза - 27.10.2026, ПРАЙМ

РЖД показали полный список городов, которые посетит поезд Деда Мороза

РЖД показали РИА Новости полный список городов, которые посетит поезд Деда Мороза в этом сезоне: их 65 с учетом Великого Устюга, который является начальной и... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:32+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. РЖД показали РИА Новости полный список городов, которые посетит поезд Деда Мороза в этом сезоне: их 65 с учетом Великого Устюга, который является начальной и конечной точкой маршрута.Праздничный состав стартует 8 ноября 2026 года, сообщал агентству замгендиректора РЖД Иван Колесников. Поезд Деда Мороза в этом сезоне посетит 65 городов, в том числе более 10 населенных пунктов, где ни разу не был.Состав за время путешествия, согласно списку городов, остановится в Инте, Лабытнанги, Воркуте, Усинске, Печоре, Сосногорске, Ухте, Микуни, Сыктывкаре, Сольвычегодске, Котласе Южном, Кирове, Зуевке, Глазове, Перми, Серове, Нягани, Югорске, Тюмени, Барабинске, Томске, Новосибирске, Омске, Новом Уренгое, Пурпе, Ноябрьске, Нижневартовске.Далее маршрут сказочного поезда пройдет через Тобольск, Екатеринбург, Катайск, Шадринск, Курган, Челябинск, Троицк, Карталы, Уфу, Туймазы, Набережные Челны, Ижевск, Сарапул, Казань, Чебоксары, Йошкар-Олу, Ульяновск, Самару, Сызрань, Кузнецк, Тамбов, Липецк, Воронеж, Саранск, Муром, Нижний Новгород, Ковров, Иваново, Череповец, Вологду, Ярославль, Москву, Смоленск, Чудово, Великий Новгород, Санкт-Петербург (Новый Петергоф), Петрозаводск.Завершит свое путешествие сказочный состав 9 января 2027 года.Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. В составе праздничные вагоны, в том числе сказочная деревня, вагон - кукольный театр, лавка с сувенирами, вагон Снежной королевы, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.Часть развлечений доступна для всех гостей поезда, где он останавливается, а есть развлечения и по заранее купленным билетам по отдельной программе. Впервые поезд Деда Мороза отправился в путь 5 декабря 2021 года.

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