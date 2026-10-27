https://1prime.ru/20261027/strany-874645967.html

Семь стран ОПЕК+ сохранят без изменений объем добычи нефти в декабре

Семь стран ОПЕК+ сохранят без изменений объем добычи нефти в декабре - 27.10.2026, ПРАЙМ

Семь стран ОПЕК+ сохранят без изменений объем добычи нефти в декабре

Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Оман, Кувейт и Казахстан) на заседании в воскресенье планируют оставить без изменений максимально... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T13:01+0300

2026-10-27T13:01+0300

2026-10-27T13:01+0300

нефть

саудовская аравия

ирак

алжир

опек

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874645967.jpg?1793095289

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Оман, Кувейт и Казахстан) на заседании в воскресенье планируют оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти в декабре, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Страны... ОПЕК+, вероятно, сохранят целевые показатели добычи нефти на декабрь без изменений на встрече в воскресенье", - передает агентство Рейтер со ссылкой на трех осведомленных анонимных источников. Речь идет о семи участниках альянса, которые также взяли на себя дополнительные ограничения. Ранее страны этой "семерки" приняли решение сохранить для себя максимально разрешенный уровень добычи нефти в ноябре на уровне сентября и октября. Следующая встреча их представителей назначена на 1 ноября.

саудовская аравия

ирак

алжир

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, ирак, алжир, опек