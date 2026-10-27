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Семь стран ОПЕК+ сохранят без изменений объем добычи нефти в декабре
Семь стран ОПЕК+ сохранят без изменений объем добычи нефти в декабре - 27.10.2026, ПРАЙМ
Семь стран ОПЕК+ сохранят без изменений объем добычи нефти в декабре
Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Оман, Кувейт и Казахстан) на заседании в воскресенье планируют оставить без изменений максимально... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T13:01+0300
2026-10-27T13:01+0300
2026-10-27T13:01+0300
нефть
саудовская аравия
ирак
алжир
опек
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Оман, Кувейт и Казахстан) на заседании в воскресенье планируют оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти в декабре, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Страны... ОПЕК+, вероятно, сохранят целевые показатели добычи нефти на декабрь без изменений на встрече в воскресенье", - передает агентство Рейтер со ссылкой на трех осведомленных анонимных источников.
Речь идет о семи участниках альянса, которые также взяли на себя дополнительные ограничения.
Ранее страны этой "семерки" приняли решение сохранить для себя максимально разрешенный уровень добычи нефти в ноябре на уровне сентября и октября. Следующая встреча их представителей назначена на 1 ноября.
саудовская аравия
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нефть, саудовская аравия, ирак, алжир, опек
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, АЛЖИР, ОПЕК
Семь стран ОПЕК+ сохранят без изменений объем добычи нефти в декабре
Reuters: семь стран ОПЕК+ сохранят максимально разрешенный объем добычи нефти в декабре
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Оман, Кувейт и Казахстан) на заседании в воскресенье планируют оставить без изменений максимально разрешенный объем добычи нефти в декабре, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Страны... ОПЕК+, вероятно, сохранят целевые показатели добычи нефти на декабрь без изменений на встрече в воскресенье", - передает агентство Рейтер со ссылкой на трех осведомленных анонимных источников.
Речь идет о семи участниках альянса, которые также взяли на себя дополнительные ограничения.
Ранее страны этой "семерки" приняли решение сохранить для себя максимально разрешенный уровень добычи нефти в ноябре на уровне сентября и октября. Следующая встреча их представителей назначена на 1 ноября.