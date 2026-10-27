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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 110 долларов

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 110 долларов - 27.10.2026, ПРАЙМ

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 110 долларов

Мировые цены на нефть после открытия торгов снижаются, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 110 долларов, следует из данных торгов. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T04:24+0300

2026-10-27T04:24+0300

2026-10-27T04:24+0300

нефть

торги

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после открытия торгов снижаются, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 110 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 03.56 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,7% относительно предыдущего закрытия - до 109,96 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI, по данным на 03.59 мск, дешевели на 0,71% до 101,04 доллара за баррель.

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нефть, торги