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Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 110 долларов
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 110 долларов - 27.10.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 110 долларов
Мировые цены на нефть после открытия торгов снижаются, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 110 долларов, следует из данных торгов. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T04:24+0300
2026-10-27T04:24+0300
2026-10-27T04:24+0300
нефть
торги
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после открытия торгов снижаются, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 110 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 03.56 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,7% относительно предыдущего закрытия - до 109,96 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI, по данным на 03.59 мск, дешевели на 0,71% до 101,04 доллара за баррель.
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нефть, торги
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 110 долларов
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 110 долларов за баррель
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после открытия торгов снижаются, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 110 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 03.56 мск, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,7% относительно предыдущего закрытия - до 109,96 доллара за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI, по данным на 03.59 мск, дешевели на 0,71% до 101,04 доллара за баррель.