https://1prime.ru/20261027/ukraina-874641593.html

В пяти областях Украины часть абонентов осталась без света

В пяти областях Украины часть абонентов осталась без света - 27.10.2026, ПРАЙМ

В пяти областях Украины часть абонентов осталась без света

Часть абонентов в пяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник национальная... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:12+0300

2026-10-27T12:12+0300

2026-10-27T12:13+0300

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Часть абонентов в пяти областях Украины осталась без электроснабжения из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщила во вторник национальная энергетическая компания "Укрэнерго". "На утро есть новые обесточивания в Винницкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Также компания сообщила об отключениях на подконтрольных ВСУ частях Донецкой и Запорожской областей. В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.

украина

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украина, укрэнерго