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Жуков: теперь клиенты могут выбрать страховщика по уровню выплат - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Жуков: теперь клиенты могут выбрать страховщика по уровню выплат
Жуков: теперь клиенты могут выбрать страховщика по уровню выплат - 27.10.2026, ПРАЙМ
Жуков: теперь клиенты могут выбрать страховщика по уровню выплат
Российский рынок страхования жизни постепенно меняет правила конкуренции: для клиентов становится важна не только стоимость полиса, но и то, насколько реально... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T04:39+0300
2026-10-27T04:39+0300
бизнес
финансы
сберстрахование жизни
согаз
"совкомбанк страхование"
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российский рынок страхования жизни постепенно меняет правила конкуренции: для клиентов становится важна не только стоимость полиса, но и то, насколько реально страховщик готов выполнять свои обязательства, рассказал в интервью агентству "Прайм" в преддверии первой конференции Сбера по страхованию "Страхование 2030. Технологии будущего" исполняющий обязанности генерального директора СберСтрахования жизни Александр Жуков.По его словам, доля положительных решений по выплатам у ряда страховщиков в рамках ипотечных программ Сбера находится на уровне 40–50%, тогда как у СберСтрахования жизни этот показатель составляет 93%. Жуков связывает разрыв в выплатах с разной экономикой страховых продуктов: если значительная часть тарифа уходит на агентское вознаграждение, у компаний остается меньше средств для выплат клиентам."СберСтрахование жизни пошло по другому пути — компания стремится сократить стоимость привлечения клиента и направить большую часть тарифа непосредственно на страховое покрытие. Это позволяет увеличивать выплаты по таким рискам, как инвалидность, критические заболевания и потеря работы", - рассказал он.По его словам, рынок постепенно будет двигаться к большей прозрачности. "Мы видим, что у нас увеличился поток пролонгаций и новых клиентов. Клиенты смотрят, оценивают предложения на рынке самостоятельно. И даже если они видят, что у нас тариф несколько выше, чем у других, понимают, что мы-то на самом деле платим. Значит, в продукте есть ценность", - сказал Жуков.По мнению Жукова, если человек заплатил за страховку, при наступлении страхового случая он должен получить предусмотренную договором выплату — иначе доверие к отрасли будет снижаться.В октябре Сбер обновил данные рейтинга страховых компаний по выплатам в рамках программ ипотечного страхования жизни. Средний уровень выплат на рынке составил 40,5%. Это выше относительно первых данных рейтинга, которые были опубликованы банком в июле. Тогда этот показатель составлял 38%. В топ-3 вошли: СберСтрахование жизни (93%), СОГАЗ (59%) и "Совкомбанк страхование" (50%).Полный текст интервью читайте на сайте "Прайм" 27 октября в 9:00
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бизнес, финансы, сберстрахование жизни, согаз, "совкомбанк страхование"
Бизнес, Финансы, СберСтрахование жизни, Согаз, "Совкомбанк страхование"
04:39 27.10.2026
 

Жуков: теперь клиенты могут выбрать страховщика по уровню выплат

© Фото : АЭИ ПРАЙМ"СберСтрахование жизни" увеличит быстрые выплаты с помощью ИИ-агента
СберСтрахование жизни увеличит быстрые выплаты с помощью ИИ-агента - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2026
© Фото : АЭИ ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Российский рынок страхования жизни постепенно меняет правила конкуренции: для клиентов становится важна не только стоимость полиса, но и то, насколько реально страховщик готов выполнять свои обязательства, рассказал в интервью агентству "Прайм" в преддверии первой конференции Сбера по страхованию "Страхование 2030. Технологии будущего" исполняющий обязанности генерального директора СберСтрахования жизни Александр Жуков.
По его словам, доля положительных решений по выплатам у ряда страховщиков в рамках ипотечных программ Сбера находится на уровне 40–50%, тогда как у СберСтрахования жизни этот показатель составляет 93%. Жуков связывает разрыв в выплатах с разной экономикой страховых продуктов: если значительная часть тарифа уходит на агентское вознаграждение, у компаний остается меньше средств для выплат клиентам.
"СберСтрахование жизни пошло по другому пути — компания стремится сократить стоимость привлечения клиента и направить большую часть тарифа непосредственно на страховое покрытие. Это позволяет увеличивать выплаты по таким рискам, как инвалидность, критические заболевания и потеря работы", - рассказал он.
По его словам, рынок постепенно будет двигаться к большей прозрачности. "Мы видим, что у нас увеличился поток пролонгаций и новых клиентов. Клиенты смотрят, оценивают предложения на рынке самостоятельно. И даже если они видят, что у нас тариф несколько выше, чем у других, понимают, что мы-то на самом деле платим. Значит, в продукте есть ценность", - сказал Жуков.
По мнению Жукова, если человек заплатил за страховку, при наступлении страхового случая он должен получить предусмотренную договором выплату — иначе доверие к отрасли будет снижаться.
В октябре Сбер обновил данные рейтинга страховых компаний по выплатам в рамках программ ипотечного страхования жизни. Средний уровень выплат на рынке составил 40,5%. Это выше относительно первых данных рейтинга, которые были опубликованы банком в июле. Тогда этот показатель составлял 38%. В топ-3 вошли: СберСтрахование жизни (93%), СОГАЗ (59%) и "Совкомбанк страхование" (50%).
Полный текст интервью читайте на сайте "Прайм" 27 октября в 9:00
 
БизнесФинансыСберСтрахование жизниСогаз"Совкомбанк страхование"
 
 
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