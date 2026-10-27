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В СберСтраховании жизни рассказали, как ИИ меняет правила страхового рынка - 27.10.2026, ПРАЙМ
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В СберСтраховании жизни рассказали, как ИИ меняет правила страхового рынка
В СберСтраховании жизни рассказали, как ИИ меняет правила страхового рынка - 27.10.2026, ПРАЙМ
В СберСтраховании жизни рассказали, как ИИ меняет правила страхового рынка
Искусственный интеллект постепенно превращается из вспомогательной технологии в один из ключевых инструментов развития российского рынка страхования жизни. Он... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T07:03+0300
2026-10-27T07:03+0300
бизнес
финансы
сберстрахование жизни
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Искусственный интеллект постепенно превращается из вспомогательной технологии в один из ключевых инструментов развития российского рынка страхования жизни. Он позволяет страховщикам ускорять обработку обращений и сокращать время принятия решений по выплатам до нескольких минут, рассказал в интервью "Прайм" в преддверии первой конференции Сбера по страхованию "Страхование 2030. Технологии будущего" исполняющий обязанности генерального директора СберСтрахования жизни Александр Жуков.По его словам, раньше урегулирование страхового случая могло требовать заявления клиента, проверки андеррайтерами и участия медицинских специалистов, а также запроса дополнительных документов."Теперь часть этих операций может выполнять нейросеть — причем решение по ряду процессов принимается за доли секунды", - добавил он. Жуков напомнил, что благодаря внедрённому AI-агенту компания уже осуществляет выплаты по страховым случаям в рамках программ кредитного страхования жизни. "Это лучше всего показывает реальную ценность нашего продукта. Не просто застраховать и пообещать помощь когда-нибудь в будущем, а сразу, как только событие случилось, заплатить положенное, чтобы помочь пережить невзгоды", - отметил он.Конечная цель цифровизации — сделать страхование практически незаметной сервисной оболочкой для клиента. В перспективе полис должен быть простым и персонализированным: человек выбирает необходимые риски и получает защиту под конкретную ситуацию, а значительная часть процессов происходит автоматически.При этом ИИ не заменит человека полностью. По словам Жукова, алгоритмы помогают упростить рутинные операции, но ответственность за принятое решение остается за сотрудником. "Особенно важен человеческий контакт для клиентов, которым необходимы общение и поддержка, в том числе для представителей старшего поколения", - рассуждает он.Таким образом, конкуренция страховщиков постепенно перемещается от самих полисов к качеству сервиса. Скорость выплаты, простота оформления, персонализация и способность компании реально помочь клиенту в сложной ситуации становятся частью стоимости страхового продукта. Такой подход, по оценке Жукова, должен стать одним из ключевых факторов дальнейшего развития рынка.Полный текст интервью читайте на сайте "Прайм" 27 октября в 9:00
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бизнес, финансы, сберстрахование жизни
Бизнес, Финансы, СберСтрахование жизни
07:03 27.10.2026
 

В СберСтраховании жизни рассказали, как ИИ меняет правила страхового рынка

© Фото : Пресс-служба компании "Первый Бит", Изображение сгенерировано ИИКонтроль над безопасностью ИТ-инфраструктуры
Контроль над безопасностью ИТ-инфраструктуры - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2026
© Фото : Пресс-служба компании "Первый Бит", Изображение сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Искусственный интеллект постепенно превращается из вспомогательной технологии в один из ключевых инструментов развития российского рынка страхования жизни. Он позволяет страховщикам ускорять обработку обращений и сокращать время принятия решений по выплатам до нескольких минут, рассказал в интервью "Прайм" в преддверии первой конференции Сбера по страхованию "Страхование 2030. Технологии будущего" исполняющий обязанности генерального директора СберСтрахования жизни Александр Жуков.
По его словам, раньше урегулирование страхового случая могло требовать заявления клиента, проверки андеррайтерами и участия медицинских специалистов, а также запроса дополнительных документов.
"Теперь часть этих операций может выполнять нейросеть — причем решение по ряду процессов принимается за доли секунды", - добавил он. Жуков напомнил, что благодаря внедрённому AI-агенту компания уже осуществляет выплаты по страховым случаям в рамках программ кредитного страхования жизни.
"Это лучше всего показывает реальную ценность нашего продукта. Не просто застраховать и пообещать помощь когда-нибудь в будущем, а сразу, как только событие случилось, заплатить положенное, чтобы помочь пережить невзгоды", - отметил он.
Конечная цель цифровизации — сделать страхование практически незаметной сервисной оболочкой для клиента. В перспективе полис должен быть простым и персонализированным: человек выбирает необходимые риски и получает защиту под конкретную ситуацию, а значительная часть процессов происходит автоматически.
При этом ИИ не заменит человека полностью. По словам Жукова, алгоритмы помогают упростить рутинные операции, но ответственность за принятое решение остается за сотрудником. "Особенно важен человеческий контакт для клиентов, которым необходимы общение и поддержка, в том числе для представителей старшего поколения", - рассуждает он.
Таким образом, конкуренция страховщиков постепенно перемещается от самих полисов к качеству сервиса. Скорость выплаты, простота оформления, персонализация и способность компании реально помочь клиенту в сложной ситуации становятся частью стоимости страхового продукта. Такой подход, по оценке Жукова, должен стать одним из ключевых факторов дальнейшего развития рынка.
Полный текст интервью читайте на сайте "Прайм" 27 октября в 9:00
 
БизнесФинансыСберСтрахование жизни
 
 
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