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"Автомобильная зима" придет в Москву на следующей неделе, заявил синоптик

"Автомобильная зима" придет в Москву на следующей неделе, заявил синоптик - 27.10.2026, ПРАЙМ

"Автомобильная зима" придет в Москву на следующей неделе, заявил синоптик

"Автомобильная зима" придет в Москву на следующей неделе, для автомобилистов наступит пора смены летней резины на зимнюю, сообщил ведущий специалист центра... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:48+0300

2026-10-27T12:48+0300

2026-10-27T12:48+0300

москва

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. "Автомобильная зима" придет в Москву на следующей неделе, для автомобилистов наступит пора смены летней резины на зимнюю, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Через неделю в столицу пожалует "автомобильная зима". Один из самых теплых в метеорологической истории столицы октябрь 2026 года до своего финала ожидается преимущественно сухим с комфортной антициклональной погодой. Однако температурный фон, несмотря на сохраняющуюся положительную аномалию, постепенно снижается и в начале последнего осеннего месяца достигнет отметки в плюс 5 градусов", - написал Леус в Telegram-канале. По его словам, в первой декаде ноября уменьшающийся световой день и преобладание циклонической деятельности запустят в регионе процессы "предзимья" - небо все чаще будут закрывать плотные облака, столбики термометров по ночам станут опускаться к нулевой отметке, а во второй пятидневке появятся привычные заморозки. "Для автомобилистов наступает пора смены авторезины. Летние покрышки при температуре ниже плюс 5 градусов теряют свои свойства и не обеспечивают должного сцепления с дорогой, а осадки лишь ухудшают этот процесс - пора отправляться на шиномонтаж", - рекомендовал синоптик.

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