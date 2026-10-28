https://1prime.ru/20261028/afrika-874673419.html

Россиянам советуют присмотреться к агропромышленному сектору Африки

Россиянам советуют присмотреться к агропромышленному сектору Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россиянам советуют присмотреться к агропромышленному сектору Африки

Российским инвесторам стоит присмотреться к агропромышленному сектору Эфиопии, Кении, Танзании, Замбии и стран Западной Африки для агроинвестиций, следует из... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T00:45+0300

2026-10-28T00:45+0300

2026-10-28T00:45+0300

эфиопия

кения

танзания

росконгресс

ведомости

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874673419.jpg?1793137541

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российским инвесторам стоит присмотреться к агропромышленному сектору Эфиопии, Кении, Танзании, Замбии и стран Западной Африки для агроинвестиций, следует из доклада "Инвестиционные контуры Африки: условия, возможности и модели присутствия российского бизнеса", подготовленного Финансовым университетом, фондом "Росконгресс" и деловым изданием "Ведомости". "Эфиопия, Кения, Танзания, Замбия и ряд стран Западной Африки могут рассматриваться как разные варианты агропромышленной инвестиционной среды для российских инвесторов", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что эти страны объединяет не тип сельского хозяйства, а пространство для повышения производительности и добавленной стоимости внутри страны. Кроме того, по их мнению, наиболее очевидный российский интерес связан с удобрениями, сельхозтехникой и зерновыми цепочками. Однако более устойчивое присутствие возникает, когда поставка товара дополняется сервисом, агрономической поддержкой, обучением, хранением, ирригацией и переработкой. Отдельно авторы выделяют Эфиопию. Они подчеркивают, что там есть индустриальные зоны, где можно перерабатывать сельхозпродукцию, то есть связать "поле" с "заводом". Однако эксперты предупреждают, что в Эфиопии нужно отдельно разобраться с валютными правилами и транспортной логистикой, ведь там все еще есть сложности.

эфиопия

кения

танзания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эфиопия, кения, танзания, росконгресс, ведомости