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Россиянам советуют присмотреться к агропромышленному сектору Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россиянам советуют присмотреться к агропромышленному сектору Африки
Россиянам советуют присмотреться к агропромышленному сектору Африки - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россиянам советуют присмотреться к агропромышленному сектору Африки
Российским инвесторам стоит присмотреться к агропромышленному сектору Эфиопии, Кении, Танзании, Замбии и стран Западной Африки для агроинвестиций, следует из... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T00:45+0300
2026-10-28T00:45+0300
эфиопия
кения
танзания
росконгресс
ведомости
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874673419.jpg?1793137541
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российским инвесторам стоит присмотреться к агропромышленному сектору Эфиопии, Кении, Танзании, Замбии и стран Западной Африки для агроинвестиций, следует из доклада "Инвестиционные контуры Африки: условия, возможности и модели присутствия российского бизнеса", подготовленного Финансовым университетом, фондом "Росконгресс" и деловым изданием "Ведомости". "Эфиопия, Кения, Танзания, Замбия и ряд стран Западной Африки могут рассматриваться как разные варианты агропромышленной инвестиционной среды для российских инвесторов", - говорится в докладе. Авторы отмечают, что эти страны объединяет не тип сельского хозяйства, а пространство для повышения производительности и добавленной стоимости внутри страны. Кроме того, по их мнению, наиболее очевидный российский интерес связан с удобрениями, сельхозтехникой и зерновыми цепочками. Однако более устойчивое присутствие возникает, когда поставка товара дополняется сервисом, агрономической поддержкой, обучением, хранением, ирригацией и переработкой. Отдельно авторы выделяют Эфиопию. Они подчеркивают, что там есть индустриальные зоны, где можно перерабатывать сельхозпродукцию, то есть связать "поле" с "заводом". Однако эксперты предупреждают, что в Эфиопии нужно отдельно разобраться с валютными правилами и транспортной логистикой, ведь там все еще есть сложности.
эфиопия
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эфиопия, кения, танзания, росконгресс, ведомости
ЭФИОПИЯ, Кения, ТАНЗАНИЯ, Росконгресс, Ведомости
00:45 28.10.2026
 
Россиянам советуют присмотреться к агропромышленному сектору Африки

"Ведомости": российским инвесторам стоит присмотреться к агропромышленному сектору

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Российским инвесторам стоит присмотреться к агропромышленному сектору Эфиопии, Кении, Танзании, Замбии и стран Западной Африки для агроинвестиций, следует из доклада "Инвестиционные контуры Африки: условия, возможности и модели присутствия российского бизнеса", подготовленного Финансовым университетом, фондом "Росконгресс" и деловым изданием "Ведомости".
"Эфиопия, Кения, Танзания, Замбия и ряд стран Западной Африки могут рассматриваться как разные варианты агропромышленной инвестиционной среды для российских инвесторов", - говорится в докладе.
Авторы отмечают, что эти страны объединяет не тип сельского хозяйства, а пространство для повышения производительности и добавленной стоимости внутри страны.
Кроме того, по их мнению, наиболее очевидный российский интерес связан с удобрениями, сельхозтехникой и зерновыми цепочками. Однако более устойчивое присутствие возникает, когда поставка товара дополняется сервисом, агрономической поддержкой, обучением, хранением, ирригацией и переработкой.
Отдельно авторы выделяют Эфиопию. Они подчеркивают, что там есть индустриальные зоны, где можно перерабатывать сельхозпродукцию, то есть связать "поле" с "заводом". Однако эксперты предупреждают, что в Эфиопии нужно отдельно разобраться с валютными правилами и транспортной логистикой, ведь там все еще есть сложности.
 
ЭФИОПИЯКенияТАНЗАНИЯРосконгрессВедомости
 
 
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