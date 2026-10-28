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Россияне стали чаще ездить в Африку - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще ездить в Африку
Россияне стали чаще ездить в Африку - 28.10.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще ездить в Африку
Россияне стали чаще ездить в Африку: спрос заметно вырос на поездки на Занзибар и Сейшелы, а также в Тунис и Кению, рассказали РИА Новости в Ассоциации... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T07:16+0300
2026-10-28T07:16+0300
туризм
бизнес
россия
африка
занзибар
сейшелы
атор
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россияне стали чаще ездить в Африку: спрос заметно вырос на поездки на Занзибар и Сейшелы, а также в Тунис и Кению, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Взрывной рост демонстрируют прежде всего пляжные направления, куда была поставлена или расширена прямая перевозка", - сказали в АТОР. "На острове Занзибар (Танзания) за весь 2025 года побывали 13,5 тысячи туристов из России, а за 8 месяцев 2026 года турпоток благодаря прямым рейсам из Москвы, открытым в июле, уже превысил эту цифру. Сейшелы: по итогам девяти месяцев 2026 года Россия стала крупнейшим зарубежным туристическим рынком архипелага", - сказали в АТОР. Там подчеркнули, что если в январе-сентябре 2025 года на Сейшелах побывали 25,5 тысячи россиян, то за тот же период 2026 года - уже 33,6 тысячи. В свою очередь Тунис принял более 50 тысяч российских путешественников за 8 месяцев текущего года, в то время как за весь 2025 год - 35,5 тысячи. По данным ассоциации, растет и турпоток из России в Марокко благодаря наличию прямых рейсов: только за первое полугодие текущего года там побывали 43,8 тысячи россиян, в то время как в 2025 году - 41,3 тысячи путешественников из России. При этом, что касается других популярных стран Африки, турпоток куда растет без прямых рейсов, в АТОР обратили внимание на Кению, которую за 8 месяцев 2026 года посетили около 8 тысяч россиян, а в 2025 году - около 10 тысяч за весь год. В ассоциации обратили внимание и на Маврикий. Так, по результатам 9 месяцев на острове побывали 22,9 тысячи россиян, что на 10,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года. "Результат был достигнут без прямых рейсов из России - туристы летали только стыковочными маршрутами. При этом Россия второй год подряд входит в топ-10 ключевых въездных рынков острова", - заключили там. Еще одним растущим направлением стала ЮАР, которую в 2025 году посетили 41,7 тысячи россиян, а в первом полугодии текущего года - около 22,4 тысячи. В АТОР пояснили, что пик поездок граждан России традиционно приходится на первый и четвертый кварталы, поэтому результаты всего 2026 года покажут весомый прирост.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
туризм, бизнес, россия, африка, занзибар, сейшелы, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, Занзибар, Сейшелы, АТОР
07:16 28.10.2026
 
Россияне стали чаще ездить в Африку

АТОР: россияне стали чаще ездить в Африку

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россияне стали чаще ездить в Африку: спрос заметно вырос на поездки на Занзибар и Сейшелы, а также в Тунис и Кению, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Взрывной рост демонстрируют прежде всего пляжные направления, куда была поставлена или расширена прямая перевозка", - сказали в АТОР.
"На острове Занзибар (Танзания) за весь 2025 года побывали 13,5 тысячи туристов из России, а за 8 месяцев 2026 года турпоток благодаря прямым рейсам из Москвы, открытым в июле, уже превысил эту цифру. Сейшелы: по итогам девяти месяцев 2026 года Россия стала крупнейшим зарубежным туристическим рынком архипелага", - сказали в АТОР.
Там подчеркнули, что если в январе-сентябре 2025 года на Сейшелах побывали 25,5 тысячи россиян, то за тот же период 2026 года - уже 33,6 тысячи. В свою очередь Тунис принял более 50 тысяч российских путешественников за 8 месяцев текущего года, в то время как за весь 2025 год - 35,5 тысячи.
По данным ассоциации, растет и турпоток из России в Марокко благодаря наличию прямых рейсов: только за первое полугодие текущего года там побывали 43,8 тысячи россиян, в то время как в 2025 году - 41,3 тысячи путешественников из России.
При этом, что касается других популярных стран Африки, турпоток куда растет без прямых рейсов, в АТОР обратили внимание на Кению, которую за 8 месяцев 2026 года посетили около 8 тысяч россиян, а в 2025 году - около 10 тысяч за весь год.
В ассоциации обратили внимание и на Маврикий. Так, по результатам 9 месяцев на острове побывали 22,9 тысячи россиян, что на 10,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
"Результат был достигнут без прямых рейсов из России - туристы летали только стыковочными маршрутами. При этом Россия второй год подряд входит в топ-10 ключевых въездных рынков острова", - заключили там.
Еще одним растущим направлением стала ЮАР, которую в 2025 году посетили 41,7 тысячи россиян, а в первом полугодии текущего года - около 22,4 тысячи. В АТОР пояснили, что пик поездок граждан России традиционно приходится на первый и четвертый кварталы, поэтому результаты всего 2026 года покажут весомый прирост.
 
ТуризмБизнесРОССИЯАФРИКАЗанзибарСейшелыАТОР
 
 
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