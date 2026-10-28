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Биржи Европы снижаются после выхода отчетности ряда компаний

Биржи Европы снижаются после выхода отчетности ряда компаний - 28.10.2026, ПРАЙМ

Биржи Европы снижаются после выхода отчетности ряда компаний

Основные фондовые индексы Европы умеренно снижаются в среду после выхода финансовой отчетности ряда крупных европейских компаний, свидетельствуют данные торгов. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T14:54+0300

2026-10-28T14:54+0300

2026-10-28T14:54+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы умеренно снижаются в среду после выхода финансовой отчетности ряда крупных европейских компаний, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.29 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,33% относительно предыдущего закрытия, до 10 651,33 пункта, французский CAC 40 - на 0,2%, до 7 871,32 пункта, немецкий DAX - на 0,07%, до 25 573,88 пункта. Европейские компании продолжают публиковать финансовые отчеты за прошедший квартал. Акции британской фармацевтической компании GSK снижаются в цене на 6,86%. Квартальная выручка её подразделения вакцин снизилась на 15%, в том числе в связи с падением продаж вакцины Shingrix в Китае. Бумаги BASF теряют в цене примерно 1,1%. По итогам квартала приходящаяся на акционеров чистая прибыль сократилась на 9,8% в годовом выражении, до 155 миллионов евро. Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank увеличил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, за первые три квартала года на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,14 миллиарда евро. Акции компании дорожают на 3,27%. Кроме того, стали известны макроэкономические данные. Так, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на ноябрь снизился до минус 30,8 пункта со значения октября в минус 30,6 пункта, сообщается в релизе исследовательской NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM). Аналитики ожидали снижения показателя до минус 30,9 пункта.

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рынок, торги, индексы, европа, китай, германия, dax, gsk, basf