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Т-Банк запустил оплату по R-коду в Египте, Танзании и Кении

Т-Банк запустил оплату по R-коду в Египте, Танзании и Кении - 28.10.2026, ПРАЙМ

Т-Банк запустил оплату по R-коду в Египте, Танзании и Кении

Т-Банк запустил оплату по QR-коду в Египте, Танзании и Кении, клиенты смогут расплачиваться через этот сервис без комиссии, сообщили в пресс-службе банка. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T20:15+0300

2026-10-28T20:15+0300

2026-10-28T20:15+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Т-Банк запустил оплату по QR-коду в Египте, Танзании и Кении, клиенты смогут расплачиваться через этот сервис без комиссии, сообщили в пресс-службе банка. "Т-Банк на третьем саммите "Россия – Африка" представил оплату покупок по QR-коду в Египте, Танзании и Кении. Клиенты банка смогут расплачиваться через сервис T-Bank Pay по QR в мобильном приложении без комиссии в этих странах Африки также просто, как и в России", - говорится в релизе. Там отмечается, что для оплаты необходимо отсканировать QR-код на платежном терминале или смартфоне продавца в разделе "Сканировать" приложения Т-Банка. "На экране отобразятся название магазина, сумма покупки в местной валюте и итог в рублях. После этого клиент сможет выбрать счет для списания средств и подтвердить операцию. Пользователям также доступна оплата в рассрочку по кредитной карте", - объяснили в банке механизм работы сервиса. При этом сервис не взимает комиссию и не требует наличия счета в иностранной валюте. "Конвертация рублей в местную валюту происходит по внутреннему курсу банка на момент совершения операции. Информацию о курсе можно узнать, нажав на знак вопроса рядом с суммой в рублях", - добавили там. "Мы видим укрепление связей России со странами африканского континента — россияне все чаще ездят в Африку на отдых и по делам. Помимо Египта, популярными туристическими направлениями становятся Танзания и Кения, развитие промышленности и строительства в этих регионах привлекает отечественных инвесторов", — прокомментировал директор по продукту T-Bank Pay Никита Буклиш. Его слова приводятся в материалах. Клиенты Т-Банка могут отправлять деньги по номеру карты из России в 34 страны континента. По данным банка, с октября 2024 года по октябрь 2026 года объем таких переводов в денежном выражении вырос почти в 35 раз. По объему переводов лидируют Кения, Маврикий, Танзания, Замбия и Эфиопия. Услуга оплаты по QR-коду уже доступна в Армении, Вьетнаме, Киргизии и Таджикистане. Для использования сервиса необходимо приложение Т-Банка от версии 7.29 для iOS или 7.26 для Android. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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финансы, банки, танзания, кения, египет