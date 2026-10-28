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Эксперт рассказал, когда из вузов будут выпускать ИИ-двойника - 28.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, когда из вузов будут выпускать ИИ-двойника
Эксперт рассказал, когда из вузов будут выпускать ИИ-двойника - 28.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда из вузов будут выпускать ИИ-двойника
Привычная модель образования окончательно изменится к 2028 году, из вузов будут выпускать не только студента, но и его ИИ-двoйника, заявил РИА Новости профессор | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T18:13+0300
2026-10-28T18:13+0300
технологии
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Привычная модель образования окончательно изменится к 2028 году, из вузов будут выпускать не только студента, но и его ИИ-двoйника, заявил РИА Новости профессор и руководитель Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Сергей Зверев. "Привычная модель обучения "преподаватель — студент" разрушается: проверка типовых домашних заданий теряет смысл, когда обе стороны используют искусственный интеллект", - сказал он в кулуарах митапа "Продвижение ИТ-проектов 2.0" в деловом пространстве департамента информационных технологий Москвы "МосХаб.Сколково". По словам Зверева, образование в этой связи вынуждено перестраиваться. "Привычная модель oбразoвания oкoнчательнo изменится, к 2028 году из вузов будут выпускать не только студента, но и егo ИИ-двoйника. В основу этой новой парадигмы заложена концепция мультиагентного обучения. Многие вузы сегодня проектируют образовательную среду, где студент при поступлении сразу создает собственного цифрового двойника", — заметил собеседник агентства. "ИИ обучается вместе с ним и задачи будет решать гораздо более сложные. По сути, он будет мыслить, как студент, а не как рандомный ИИ-бот, который всем дает одни и те же советы. Студент учится не только сам, но и одновременно обучает ИИ-ассистента, который в будущем сможет выполнять часть его работы. Он учит его решать задачи, проверяет результаты, исправляет ошибки и передает ему свои знания", - пояснил Зверев. После выпуска студент получает не только диплом, но и готовый набор ИИ-инструментов. Они уже знакомы с его подходом к работе и могут помогать ему решать профессиональные задачи, уточнил эксперт. Он добавил, что внедрение персональных ИИ-агентов, цифровых профилей и двойников — это уже общефедеральный сдвиг в российском высшем образовании. Подобные технологии развиваются в ИТМО, МФТИ, МГУ, ВШЭ, университете МИСИС и других. "Бороться с алгоритмами бессмысленно. Ключевая задача профессионала в эпоху нейросетей — развивать критическое мышление и готовность решать нестандартные задачи, методологии для которых еще не созданы. Искусственный интеллект не заменит человека. Человек с искусственным интеллектом заменит человека без него", — подытожил профессор.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, москва, вшэ, ниу вшэ, мфти
Технологии, МОСКВА, ВШЭ, НИУ ВШЭ, МФТИ
18:13 28.10.2026
 
Эксперт рассказал, когда из вузов будут выпускать ИИ-двойника

Профессор Зверев: к 2028 году из вузов будут выпускать ИИ-двoйника

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Привычная модель образования окончательно изменится к 2028 году, из вузов будут выпускать не только студента, но и его ИИ-двoйника, заявил РИА Новости профессор и руководитель Школы коммуникаций факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Сергей Зверев.
"Привычная модель обучения "преподаватель — студент" разрушается: проверка типовых домашних заданий теряет смысл, когда обе стороны используют искусственный интеллект", - сказал он в кулуарах митапа "Продвижение ИТ-проектов 2.0" в деловом пространстве департамента информационных технологий Москвы "МосХаб.Сколково".
По словам Зверева, образование в этой связи вынуждено перестраиваться.
"Привычная модель oбразoвания oкoнчательнo изменится, к 2028 году из вузов будут выпускать не только студента, но и егo ИИ-двoйника. В основу этой новой парадигмы заложена концепция мультиагентного обучения. Многие вузы сегодня проектируют образовательную среду, где студент при поступлении сразу создает собственного цифрового двойника", — заметил собеседник агентства.
"ИИ обучается вместе с ним и задачи будет решать гораздо более сложные. По сути, он будет мыслить, как студент, а не как рандомный ИИ-бот, который всем дает одни и те же советы. Студент учится не только сам, но и одновременно обучает ИИ-ассистента, который в будущем сможет выполнять часть его работы. Он учит его решать задачи, проверяет результаты, исправляет ошибки и передает ему свои знания", - пояснил Зверев.
После выпуска студент получает не только диплом, но и готовый набор ИИ-инструментов. Они уже знакомы с его подходом к работе и могут помогать ему решать профессиональные задачи, уточнил эксперт.
Он добавил, что внедрение персональных ИИ-агентов, цифровых профилей и двойников — это уже общефедеральный сдвиг в российском высшем образовании. Подобные технологии развиваются в ИТМО, МФТИ, МГУ, ВШЭ, университете МИСИС и других.
"Бороться с алгоритмами бессмысленно. Ключевая задача профессионала в эпоху нейросетей — развивать критическое мышление и готовность решать нестандартные задачи, методологии для которых еще не созданы. Искусственный интеллект не заменит человека. Человек с искусственным интеллектом заменит человека без него", — подытожил профессор.
 
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