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Eni начнет разработку сверхгигантского месторождения в Венесуэле

Eni начнет разработку сверхгигантского месторождения в Венесуэле - 28.10.2026, ПРАЙМ

Eni начнет разработку сверхгигантского месторождения в Венесуэле

Итальянская энергетическая компания Eni начнет разработку сверхгигантского венесуэльского месторождения Хунин-5, сообщила компания. | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T19:51+0300

2026-10-28T19:51+0300

2026-10-28T19:51+0300

нефть

венесуэла

eni

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni начнет разработку сверхгигантского венесуэльского месторождения Хунин-5, сообщила компания. "Компания Eni объявляет о начале добычи на сверхгигантском венесуэльском месторождении Хунин-5... План разработки предусматривает восстановление заброшенных скважин и интенсивную кампанию бурения новых скважин", - свидетельствует релиз. Компания прогнозирует, что реализация начальной фазы проекта должна к 2028 году увеличить добычу нефти до 200 тысяч баррелей в сутки. Отмечается, что само месторождение Хунин-5 содержит около 35 миллиардов баррелей разведанных запасов нефти. Eni присутствует в Венесуэле с 1998 года. Ей принадлежат шесть лицензий на добычу полезных ископаемых в стране: на шельфе в Венесуэльском заливе и заливе Пария, а также на суше в регионе Ориноко. В 2025 году добыча углеводородов компанией Eni в стране составила 64 тысячи баррелей нефтяного эквивалента в сутки, главным образом на газовом месторождении Перла, что составляет приблизительно 35% от общего потребления газа в стране.

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нефть, венесуэла, eni