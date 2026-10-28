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РКФР вложил в экономику Киргизии 1,26 миллиарда долларов

РКФР вложил в экономику Киргизии 1,26 миллиарда долларов - 28.10.2026, ПРАЙМ

РКФР вложил в экономику Киргизии 1,26 миллиарда долларов

Российско-Киргизский фонд развития (РКФР) вложил в экономику республики уже 1,26 миллиарда долларов, рассказал РИА Новости председатель правления фонда, бывший... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T05:52+0300

2026-10-28T05:52+0300

2026-10-28T08:34+0300

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БИШКЕК, 28 окт - ПРАЙМ. Российско-Киргизский фонд развития (РКФР) вложил в экономику республики уже 1,26 миллиарда долларов, рассказал РИА Новости председатель правления фонда, бывший исполняющий обязанности премьера страны Артем Новиков. "На сегодня Российско-Кыргызский фонд развития профинансировал 3842 проекта на общую сумму почти 1,26 миллиарда долларов. То есть с момента, когда мы преодолели отметку в миллиард долларов, объем поддержки экономики продолжил существенно расти", - заявил Новиков. По словам главы фонда, крупнейшие направления портфеля РКФР сегодня — энергетика, агропромышленный комплекс, производство и выпуск строительных материалов. Именно на эти отрасли приходится значительная часть финансирования фонда. Наиболее крупные проекты – строительство ГЭС в Нарынской области, в которое фонд вложил 118 миллионов долларов из необходимых 180. Производство цементного клинкера "Терек Таш" общей стоимостью более 160 миллионов долларов, где финансирование РКФР составляет 45 миллионов долларов. И производство керамической плитки "Асылташ Плюс": общая стоимость проекта составляет 40 миллионов долларов, из которых 25 предоставил РКФР. Новиков отметил, что также фонд участвует в модернизации сахарной отрасли, развитии текстильного производства, строительстве предприятий по выпуску газобетона и стеклопакетов, создании фармацевтического производства. Помимо этого, значительная часть финансирования идет на развитие инфраструктуры. Среди таких проектов - строительство аэропортов в Оше и Тамчы, модернизация ремонтного комплекса "Киргизских железных дорог" и создание производства локороботов, а также строительство новых гидроэлектростанций. "Хочу подчеркнуть принципиально важный момент: финансирование фонда позволяет привлекать дополнительные средства самого бизнеса и других инвесторов, поэтому реальный объем инвестиций в экономику, который стоит за этими проектами, существенно выше", - подчеркнул председатель. Российско-Киргизский фонд развития был создан в 2014 году как финансовый инструмент, который должен был помочь адаптироваться экономики Киргизии к условиям Евразийского экономического союза. Первоначальный уставной капитал фонда в 500 миллионов долларов полностью был внесен российской стороной.

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