https://1prime.ru/20261028/geologorazvedka-874699896.html

Россия расширяет геологоразведку в Африке

Россия расширяет геологоразведку в Африке - 28.10.2026, ПРАЙМ

Россия расширяет геологоразведку в Африке

"Росгеология" имеет практический опыт работы более чем в 15 странах Африки и готова сопровождать геологоразведочные работы на всех этапах — от первичной оценки... | 28.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-28T13:44+0300

2026-10-28T13:44+0300

2026-10-28T13:45+0300

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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. "Росгеология" имеет практический опыт работы более чем в 15 странах Африки и готова сопровождать геологоразведочные работы на всех этапах — от первичной оценки территории до подготовки месторождения к освоению. Об этом в ходе третьего саммита "Россия — Африка" рассказал Генеральный директор АО "Зарубежгеология", Руководитель Блока международной деятельности АО "Росгео" Алексей Десяткин.По его словам, в 2021–2022 годах в Центральноафриканской Республике компания подготовила карту перспектив размещения полезных ископаемых, а в июне 2026 года приступила к поискам золота. В Чаде завершен анализ космических снимков и подготовлены карты перспективных зон по твердым полезным ископаемым, с августа ведутся аэрогеофизические исследования. В Ливийской пустыне "Росгео" бурит скважины для поиска подземных вод."Буквально вчера в Бенине возобновлено региональное изучение недр: ранее компания обработала и интерпретировала геофизические данные по всей стране, оценила месторождение декоративных камней и разработала рекомендации по созданию государственной лаборатории. Сейчас ведутся аэрогеофизические исследования северных районов на золото и цветные металлы", - заявил Десяткин.По его словам, в Нигере "Росгео" вышла на высокий уровень готовности к подписанию договоров на геологоразведку углеводородов и твердых полезных ископаемых — основой станут соглашения с Национальной нефтяной компанией SONIDEP и Министерством горнодобывающей промышленности республики.С Мали прорабатывается создание цифровой геологической карты страны и геоинформационной системы "Управление недропользованием" — договоры на эти работы уже подписаны. В Танзании компания готова развивать сотрудничество с учетом стратегии Mining Vision 2030: комплексные геологоразведочные и геофизические работы, аэрогеофизика, цифровизация геоданных и подготовка национальных специалистов. Со Сьерра-Леоне, имея соглашение о сотрудничестве, "Росгео" заинтересована перейти к практической реализации первоочередных проектов.Как пояснил Алексей Десяткин, сегодня ключевой вопрос отрасли — эффективное взаимодействие государства и бизнеса. Ранние стадии геологоразведки сопряжены с высокой неопределенностью, и частный бизнес не всегда готов брать на себя все риски. Поэтому важны механизмы распределения геологических рисков, поддержка юниорных компаний, налоговые стимулы, софинансирование ранних стадий и открытый доступ к геологической информации и лицензиям."Освоение ресурсов должно обеспечивать поступления в национальные бюджеты и приносить долгосрочную пользу населению", — подчеркнул он. - Сотрудничество не должно ограничиваться вывозом сырья: совместные проекты способны создавать рабочие места, развивать инфраструктуру и увеличивать добавленную стоимость внутри африканских экономик — при условии экологической ответственности и прозрачного управления геологическими данными".

африка

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нефть, газ, африка, чад, бенин, росгеология